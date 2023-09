The Butchered Irish Accent in Starfield Sparks Controversy

By

Veľmi očakávaná hra Starfield, ktorú vyvinula Bethesda, sa nedávno dostala pod paľbu pre svoj zle prevedený írsky prízvuk. Hráči aj kritici zostali šokovaní a sklamaní zobrazením prízvuku, ktorý bol opísaný ako „ohavnosť“.

Problém skresľovania akcentov nie je vo svete médií novinkou, no zdá sa, že Starfield to posunul na úplne novú úroveň. Mnoho jednotlivcov z Írska, ktorí poznajú nuansy svojich vlastných dialektov, vyjadrilo svoju frustráciu z nepresného zobrazenia.

Zatiaľ čo niektorí môžu tvrdiť, že prinútiť skutočných írskych hercov, aby vyjadrili tieto úlohy, by bolo najjednoduchšie riešenie, prinajmenšom sa očakáva, že akcent bude spravodlivý. Bohužiaľ sa zdá, že táto základná požiadavka bola pri vývoji Starfield prehliadnutá.

Twitter zaplavili komentáre upozorňujúce na zlú kvalitu írskeho prízvuku v hre. Niektorí to prirovnávajú k základnému americkému prízvuku s občasným používaním stereotypných írskych fráz. Tí, ktorí to zažili na vlastnej koži, to nazvali „šokujúce“ a „neuveriteľné“.

Toto nie je prvý prípad zle prevedeného írskeho prízvuku vo svete hier. Nedávne tituly ako Assassin's Creed Valhalla však odviedli oveľa lepšiu prácu pri presnom vyjadrení prízvuku. Je sklamaním vidieť, že Starfield v tomto smere minul cieľ.

Napriek kontroverzii okolo írskeho prízvuku sa Starfieldu stále podarilo získať úspech v iných oblastiach. Hra získala pozitívne recenzie a darí sa jej predajom.

Na záver, zmasakrovaný írsky prízvuk v Starfielde vyvolal pobúrenie medzi hráčmi a kritikmi. Je to jasný príklad dôležitosti presnej reprezentácie v médiách a slúži ako pripomienka toho, že by sa malo vynaložiť viac úsilia na zabezpečenie autentickosti zobrazovania rôznych kultúr a akcentov.

