Odomknite silu okuliarov s rozšírenou realitou s iPhone 15 Pro

Najnovší iPhone 15 Pro zaviedol funkciu USB-C, ktorá ponúka vylepšený systém správy káblov. To zaisťuje nielen lepšiu organizáciu, ale poskytuje aj natívnu podporu výstupu videa. Vďaka tejto novej funkcii môžu používatelia jednoducho pripojiť svoj iPhone k externým displejom pomocou jediného kábla. Predstavte si, že streamujete svoje obľúbené relácie Netflix priamo do televízora v hotelovej izbe – pohodlie nemá obdoby. Kompatibilita s USB-C však tiež viedla k vzniku novej kategórie príslušenstva, ktorá výrazne zlepšuje funkčnosť vášho iPhone, najmä keď ste na cestách.

Vstúpte do okuliarov pre rozšírenú realitu – rýchlo rastúci trh, ktorý ponúka rad okuliarov so vstavaným plátnom projektora. Tieto okuliare s cenou od 300 do 500 USD ponúkajú používateľom jedinečný zážitok zo sledovania. Jednou z pozoruhodných možností v tejto kategórii je Xreal Air, ktorý má 120 Hz, 0.68-palcový MicroOLED displej premietaný na šošovky cez zrkadlo. To umožňuje používateľom súčasne vidieť displej aj skutočný svet. Aby ste sa ešte viac ponorili do seba a užili si skutočnú čiernu, môžete na prednú stranu týchto okuliarov pripevniť fyzickú kapucňu, ktorá blokuje vonkajšie svetlo.

Okuliare Xreal Air nemajú vlastný zdroj energie. Namiesto toho čerpajú energiu zo zariadení, ku ktorým sa pripájajú, rovnako ako mnoho prenosných USB-C monitorov na trhu. Pomocou priloženého kábla USB-C na USB-C môžete okuliare Xreal Air bez námahy pripojiť k vášmu iPhone 15 Pro a okamžite zrkadliť vašu obrazovku na displeji okuliarov. Zatiaľ čo predvolené nastavenie odráža plochu a aplikácie vášho telefónu, aplikácie na streamovanie videa, ktoré podporujú výstup videa, ponúkajú pri prehrávaní relácií alebo filmov pútavejšie video s orientáciou na šírku.

Tieto okuliare s rozšírenou realitou nie sú nevyhnutné len na streamovanie videa. Vďaka nim je hranie pohlcujúcejšie, najmä v kombinácii s ovládačom Backbone USB-C. Po spárovaní s klávesnicou Bluetooth navyše ponúkajú minimalistický zážitok z prehliadania webu. Okrem toho si používatelia môžu vložiť svoje vlastné šošovky na predpis pomocou priloženej vložky alebo si objednať šošovky na mieru od spoločnosti HONSVR za prijateľnú cenu.

Ak chcete vylepšiť zážitok zo Xreal Air, môžete sa rozhodnúť pre príslušenstvo Xreal Beam. Toto príslušenstvo uzamkne váš virtuálny displej v priestore vzhľadom na polohu vašej hlavy, čím znižuje prípadné nepohodlie. Xreal Beam tiež funguje ako záložná batéria pre úlohy rozšírenej reality a môže sa pripojiť k rôznym zariadeniam vrátane herných konzol, ako je Nintendo Switch a PlayStation 5, pričom poskytuje virtuálny displej s uhlopriečkou až 300 palcov.

Hoci pripravovaný Vision Pro od spoločnosti Apple ponúka pokročilejší zážitok z rozšírenej reality, jeho vyššie náklady a vydanie budúci rok robia z možností ako Xreal Air presvedčivú voľbu pre väčšinu používateľov. Tieto okuliare ponúkajú množstvo každodenných funkcií a elegantný, diskrétny tvar, ktorý možno pohodlne nosiť všade.

často kladené otázky

1. Môžem okuliare Xreal Air pripojiť k iným zariadeniam ako iPhone 15 Pro?

Áno, okuliare Xreal Air môžete pripojiť k rôznym zariadeniam, vrátane herných konzol ako Nintendo Switch a PlayStation 5, aby ste získali väčší virtuálny displej.

2. Sú pre okuliare Xreal Air dostupné šošovky na predpis?

Áno, okuliare Xreal Air sa dodávajú s vložkou, ktorá umožňuje používateľom pridať si vlastné šošovky na predpis. Alternatívne je možné objednať šošovky na mieru od spoločnosti HONSVR za prijateľnú cenu.

3. Ako doplnok Xreal Beam vylepšuje zážitok?

Príslušenstvo Xreal Beam umožňuje používateľom fixovať ich virtuálny displej v priestore vzhľadom na ich polohu hlavy, čím sa znižuje potenciálne nepohodlie alebo pohybová nevoľnosť. Slúži tiež ako záložná batéria pre úlohy rozšírenej reality.

4. Je Xreal Air cenovo výhodná možnosť v porovnaní s pripravovaným Vision Pro od Apple?

Áno, Xreal Air ponúka podobný zážitok z rozšírenej reality za výrazne nižšiu cenu. Vďaka okamžitej dostupnosti a každodenným funkciám predstavuje pre väčšinu používateľov presvedčivú voľbu.