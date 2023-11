Nové ponuky Apple na čierny piatok a kybernetický pondelok 2023

Sviatočné obdobie sa nezadržateľne blíži, čo znamená, že je čas začať premýšľať o svojom nákupnom zozname. Čierny piatok a Cyber ​​Monday sú hneď za rohom, čo znamená veľké zľavy od maloobchodníkov, ako sú Amazon, Best Buy, Walmart a ďalšie. Či už chcete kúpiť darčeky pre svojich blízkych alebo si dopriať nový gadget, existuje veľa výhod, ktoré môžete využiť.

Jednou z najvyhľadávanejších značiek počas nákupnej sezóny je Apple. Známe pre svoje vysokokvalitné zariadenia, je zriedkavé nájsť výrazné zľavy na produkty Apple. Tento rok však existuje niekoľko vzrušujúcich skorých ponúk Black Friday, ktoré stoja za vašu pozornosť.

Ak ste sa pozerali na nový MacBook Air, Amazon ponúka zľavu 200 dolárov na model 2023. Tento elegantný notebook je vybavený 15.3-palcovým Liquid Retina displejom, 8 GB RAM a 256 GB SSD úložiskom. Za zvýhodnenú cenu je to krádež pre každého, kto potrebuje výkonný a kompaktný notebook.

Verizon tiež ponúka niekoľko skvelých ponúk na zariadenia Apple. Vymeňte svoje staré zariadenie a získajte nový Apple iPhone 15 Pro zadarmo v závislosti od preferovanej možnosti úložiska. Navyše, Verizon dáva až 280 dolárov na iPad, keď začnete nový rad. Ako ďalší bonus získate k nákupu telefónu zadarmo Apple TV a šesť mesiacov Apple One zadarmo.

Pre milovníkov iPadu má Best Buy skvelú ponuku na iPad mini. Tento kompaktný tablet je vybavený procesorom A15, 64 GB SSD úložiskom, 4 GB RAM a úžasným Retina displejom. So zľavou 100 dolárov je to fantastická príležitosť dostať do rúk najnovší iPad mini.

Ak hľadáte bezdrôtové slúchadlá do uší, Amazon ponúka zľavu 60 dolárov na Apple AirPods Pro 2. generácie. Tieto slúchadlá ponúkajú neuveriteľnú kvalitu zvuku a prichádzajú s pokročilými funkciami, ako je aktívne potlačenie hluku.

Pre audiofilov má Best Buy zľavu 70 dolárov na slúchadlá Apple AirPods Max. Tieto slúchadlá na uši poskytujú špičkový bezdrôtový zvuk a majú elegantný a štýlový dizajn.

Toto je len niekoľko z prvých ponúk Apple dostupných tento čierny piatok a kybernetický pondelok. Nezabudnite sledovať ďalšie zľavy a často sa vracajte, aby ste získali aktualizácie o najnovších ponukách. Príjemné nakupovanie!

často kladené otázky

Čo je Čierny piatok?

Čierny piatok je obľúbeným nákupným dňom, ktorý sa koná deň po Dni vďakyvzdania v Spojených štátoch. Je známy svojimi masívnymi zľavami a akciami od rôznych predajcov.

Kedy je Čierny piatok 2023?

Čierny piatok 2023 pripadá na 24. novembra.

Predávajú sa produkty Apple zvyčajne počas Black Friday?

Produkty Apple zvyčajne nie sú počas Čierneho piatku výrazne zľavnené. Často sú však dostupné ponuky, najmä na staršie modely alebo prostredníctvom autorizovaných predajcov.

Môžem nájsť ponuky produktov Apple online?

Áno, veľa maloobchodníkov ponúka online ponuky na Čierny piatok, vrátane hlavných platforiem elektronického obchodu, ako je Amazon. Je to skvelý spôsob, ako využiť zľavy bez toho, aby ste museli navštevovať fyzické obchody.

Ako nájdem najlepšie ponuky Apple?

Ak chcete nájsť najlepšie ponuky Apple, je dôležité porovnávať ceny od rôznych predajcov a hľadať zľavy na renomovaných webových stránkach. Sledujte oficiálnych predajcov Apple a autorizovaných predajcov, ktorí ponúkajú originálne produkty a spoľahlivé služby.

Existujú počas Čierneho piatku a Cyber ​​​​pondelku ponuky na iné technické produkty?

Absolútne! Čierny piatok a Cyber ​​Monday sú známe tým, že ponúkajú zľavy na širokú škálu technologických produktov vrátane smartfónov, notebookov, televízorov, inteligentných domácich zariadení a ďalších. Je skvelý čas nájsť výhodné ponuky populárnych značiek a inovovať svoje technické nastavenia.