Recepcia hviezdneho poľa: Zážitok lásky alebo nenávisti

Starfield, veľmi očakávaná hra od Bethesdy, sa stretla so zmiešaným prijatím zo strany hráčov. Niektorí sú do hry úplne zamilovaní, chvália jej obrovský rozsah a zmysel pre detail. Iní však vyjadrili sklamanie, najmä pokiaľ ide o rýchle cestovanie hry, načítavanie obrazoviek a snímkovú frekvenciu.

Jedným z hlavných bodov sporu bola snímková frekvencia hry. Pred jeho vydaním Bethesda potvrdila, že Starfield bude bežať pri zablokovaných 30 snímkach za sekundu. Aj keď sa toto rozhodnutie očakávalo vzhľadom na obrovský rozsah hry, zanechalo veľa fanúšikov túžiacich po výkonnostnom režime 60 snímok za sekundu, ktorý sa stal normou pre moderné vydania.

Digital Foundry, prominentná herná analytická skupina, sa rozhodla ponoriť sa do možnosti spustenia Starfield pri 60 snímkach za sekundu na Xbox Series X. Vytvorili vlastnú konzolu pomocou súpravy AMD 4800S Desktop Kit a GPU nahradili RX 6700. S povoleným FSR 2 a žiadne dynamické škálovanie rozlíšenia, dokázali dosiahnuť 60 snímok za sekundu v uzavretých prostrediach. Väčšina hry však stále bežala na stabilných 30-40fps.

Keď bolo rozlíšenie znížené na 1440p, čo zodpovedá Xbox Series S, hra bežala stabilne 40 snímok za sekundu s občasnými skokmi na 60 snímok za sekundu. To viedlo Digital Foundry k návrhu, že Bethesda by mohla potenciálne vydať režim 40 snímok za sekundu pre hráčov so 120 Hz displejmi, najmä pre hráčov s obrazovkami s variabilnou obnovovacou frekvenciou (VRR).

Aj keď sú tieto zistenia zaujímavé, je dôležité poznamenať, že Starfield je momentálne uzamknutý na 30 snímok za sekundu. Je však zaujímavé vidieť, že hra má pri určitých úpravách potenciál dosiahnuť vyššiu snímkovú frekvenciu.

Celkovo bolo prijatie Hviezdneho poľa polarizujúce. Či už ho hráči milujú alebo nenávidia, nemožno poprieť očakávania a humbuk okolo tohto ambiciózneho nového vydania.

definícia:

– Frekvencia snímok: Počet snímok za sekundu zobrazený na obrazovke. Vyššia snímková frekvencia má za následok plynulejší pohyb vo videohrách.

– Performance Mode: Režim vo videohrách, ktorý uprednostňuje vyššiu snímkovú frekvenciu pred vernosťou grafiky.

– Uzavreté prostredia: Oblasti v rámci hry, ktoré sú menšieho rozsahu a viac uzavreté.

– Variabilná obnovovacia frekvencia (VRR): Funkcia, ktorá umožňuje synchronizáciu displeja s grafickou kartou, výsledkom čoho je plynulejšie hranie.

Zdroje:

– GameSpot: (zdrojový článok)