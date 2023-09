Sony registruje ochranné známky pre PS6, PS7, PS8, PS9 a PS10

By

Spoločnosť Sony zaregistrovala ochranné známky pre názvy PlayStation 6 až 10 v Japonsku, čo naznačuje ich dlhodobé plány pre budúce konzoly. Tento krok zaisťuje, že nikto iný nemôže použiť tieto mená. Aj keď to neznamená, že PlayStation 6 sa blíži, pretože Sony často registruje názvy konzol roky pred ich vydaním, poskytuje to pohľad na ich budúce zámery.

Na základe predchádzajúcich modelov vydávania, za predpokladu sedemročného rozdielu medzi generáciami konzol, by PlayStation 6 mohla byť vydaná v roku 2027. Microsoft predpovedal vydanie v roku 2028 pre PlayStation 6 počas nedávneho súdneho sporu FC. Je tiež pravdepodobné, že vydanie budúcich generácií konzol môže trvať dlhšie, vzhľadom na problémy dodávateľského reťazca, ktoré sa vyskytli na začiatku súčasnej generácie. To by bolo v súlade s dátumom spustenia v roku 2028.

Ak sa pozrieme do budúcnosti, PlayStation 7 by mohla byť uvedená na trh v roku 2035, PlayStation 8 v roku 2042, PlayStation 9 v roku 2049 a PlayStation 10 v roku 2056. Je však dôležité poznamenať, že tradičné fyzické konzoly už nemusia existovať. bod. Herný priemysel bude pravdepodobne smerovať k streamovacím platformám alebo ešte pokročilejším technológiám, ako je virtuálna realita alebo rozšírená realita.

Zatiaľ čo budúce technologické prostredie zostáva neisté, jedna vec, ktorá bude pravdepodobne pokračovať, je vydávanie hier, ktoré môžu mať pri spustení chyby alebo problémy. Navyše, konzolová rivalita medzi PlayStation a Xbox bude pravdepodobne pretrvávať, pričom fanúšikovia vášnivo podporujú svoju preferovanú značku.

