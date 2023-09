Julia Joung: Od Go to Biology

By

Julia Joung, jedna z MIT Technology Review 2023 inovátorov do 35 rokov, zažila úľavu a znovu nájdenú vášeň, keď bola svedkom toho, ako AI porazila jedného z najlepších hráčov Go na svete. Keďže Joung strávila svoje detstvo na Taiwane ovládaním hry, vždy považovala Go za neriešiteľný problém. Zistila však, že biológia predstavuje ešte väčšiu výzvu.

Počas svojho bakalárskeho výskumu v neurovedeckom laboratóriu na Stanfordskej univerzite Joung pozorovala nezvyčajné správanie v mozgových bunkách nazývaných astrocyty. To ju zaujalo a podnietilo jej fascináciu biológiou. Vo svojej ceste pokračovala tým, že sa pripojila k laboratóriu odborníka na úpravu génov Feng Zhanga na Broad Institute v Cambridge v štáte Massachusetts. Tam sa ponorila do „skríningu na úrovni genómu“ pomocou nástrojov ako CRISPR na úpravu každého z 20,000 XNUMX génov v ľudskom genóme, aby pochopila ich účinky.

Joungovým cieľom bolo aplikovať genetický skríning na skutočné mozgové bunky, ako sú astrocyty, ktoré je ťažké generovať v laboratóriu. Skúmaním vplyvu rôznych transkripčných faktorov na kmeňové bunky sa zamerala na pochopenie toho, ako určujú bunkovú identitu. Výsledkom jej prieskumu je „atlas“, ktorý ukazuje vplyv jednotlivých transkripčných faktorov. Konečným cieľom je mať schopnosť generovať akýkoľvek typ bunky riadeným spôsobom, ktorý by mohol mať uplatnenie pri testovaní liekov a terapeutickom pokroku.

Hoci rozsah genetického skríningu je rozsiahly a vyžaduje si spoluprácu a značné zdroje, Joung zostáva odhodlaný napredovať v tejto oblasti. Jej súčasná práca vo Whitehead Institute sa zameriava na pochopenie procesu syntézy bielkovín v bunkách. Joung je poháňaný nekonečnou hĺbkou možností, ktoré biológia ponúka, a pokračuje vo vývoji inovatívnych nástrojov na zodpovedanie základných otázok.

Cesta Julie Joungovej od zvládnutia Go k objavovaniu tajomstiev biológie je príkladom jej zvedavosti a odhodlania posúvať hranice. Keď sa ponorí hlbšie do zložitosti vedeckého bádania, jej práca sľubuje, že odhalí nové poznatky, ktoré by mohli formovať budúcnosť medicíny a technológie.

Zdroje: MIT Technology Review