Budovanie budúcnosti s multikvalifikovanými robotmi

By

Lerrel Pinto, výskumník počítačových vied na New York University, bol uznaný ako jeden z MIT Technology Review 2023 Inovators Under 35. Pinto sa zameriava na vytváranie robotov, ktoré môžu byť integrálnejšou súčasťou našich životov tým, že vykonávajú úlohy, ktoré nie sú len vysávaním. Jeho cieľom je vyvinúť roboty, ktoré dokážu pomáhať s domácimi prácami, starostlivosťou o starších, rehabilitáciou a byť prítomní vždy, keď je to potrebné.

Výcvik multikvalifikovaných robotov si však vyžaduje značné množstvo údajov. Na riešenie tejto výzvy Pinto využíva techniku ​​nazývanú učenie pod dohľadom. Tento prístup zahŕňa roboty, ktoré zbierajú údaje, keď sa učia, čo im umožňuje autonómne zlepšovať svoje zručnosti. Jeho práca v tejto oblasti bola vysoko uznávaná a je vnímaná ako významný krok v spojení strojového učenia a robotiky.

Pinto uznáva, že nedávne pokroky v AI, najmä veľké jazykové modely, sa vo veľkej miere spoliehali na rozsiahle súbory údajov odvodené z internetu. Tento prístup však nie je realizovateľný pre tréningové roboty. Na rozdiel od autonómnych áut, ktoré zhromažďujú údaje z miliónov hodín na cestách, domáce roboty vyžadujú hodiny záznamu zobrazujúceho rôzne úlohy v rôznych prostrediach.

V roku 2016 Pinto dosiahol míľnik vytvorením najväčšieho súboru robotických údajov na svete, kde roboty generovali a označovali svoje tréningové údaje bez ľudského dohľadu. Odvtedy on a jeho kolegovia vyvinuli algoritmy učenia, ktoré umožňujú robotom zlepšovať sa učením sa z neúspechov. Zlyhania, ako je napríklad opakované zlyhanie ramena robota pri uchopení predmetu, sa dajú využiť na trénovanie modelov, ktoré úspešne vykonávajú úlohu.

Ďalší prístup, ktorý Pinto skúma, zahŕňa napodobňovanie ľudských činov. Tým, že roboty pozorujú otvorené dvere ľudí, učia sa to robiť sami a neustále pridávajú do svojho súboru údajov. Čím viac dverí budú svedkami otvárania ľudí, tým väčšie sú ich šance na úspešné otvorenie nových dverí.

Súčasný Pintov projekt zahŕňa nábor dobrovoľníkov, aby nahrali videá, ako manipulujú s rôznymi predmetmi vo svojich domovoch pomocou smartfónov namontovaných na lacných nástrojoch. Tento zber údajov v kombinácii s efektívnymi algoritmami učenia umožňuje robotom naučiť sa obratnému správaniu s minimálnym tréningovým časom.

Tým, že dáva robotom ich „modelový moment vo veľkom jazyku“, sa Pinto snaží odomknúť novú éru AI. Jeho presvedčenie je, že inteligencia má spôsobiť pohyb a zmenu vo svete, čo je schopnosť, ktorú majú fyzické bytosti, ako sú roboty.

Zdroje:

– MIT Technology Review

– Výskumná práca Lerrel Pinto na New York University