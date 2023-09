By

Pred rokom začalo oddelenie Well+Being v The Washington Post svoje poslanie poskytovať vedecky podložené rady pre optimálne zdravie. So zameraním na starostlivosť o telo, myseľ a vzťahy sa stôl zameral na to, aby umožnil čitateľom robiť informované rozhodnutia o svojom zdraví. Na oslavu tohto míľnika bol vybraný výber ich najlepších rád, ako každý deň dobre žiť.

Jedna taká rada spochybňuje myšlienku, že 10,000 60 krokov za deň je zlatým štandardom fyzickej aktivity. Gretchen Reynoldsová, publicistka za „Your Move“, naznačuje, že na tomto konkrétnom čísle nie je nič magické. Nový výskum naznačuje, že pre jednotlivcov mladších ako 8,000 rokov možno najväčšie výhody dosiahnuť s počtom krokov za deň v rozmedzí od približne 10,000 60 do 6,000 8,000. Pre osoby staršie ako XNUMX rokov bola hranica o niečo nižšia, pričom minimálna hranica pre zníženie rizika úmrtnosti klesla medzi XNUMX XNUMX a XNUMX XNUMX krokov.

Vo svetle tohto odhalenia ponúka Well+Being sedem tipov na počítadlá krokov. Cieľom týchto tipov je pomôcť jednotlivcom efektívne sledovať svoje kroky a začleniť viac fyzickej aktivity do svojho každodenného života. Návrhy zahŕňajú stanovenie dosiahnuteľných cieľov, postupné zvyšovanie počtu krokov a využívanie technológií, ako sú krokomery alebo fitness trackery. Dodržiavaním týchto odporúčaní môžu jednotlivci optimalizovať svoju fyzickú pohodu bez toho, aby sa cítili ohromení vysokým cieľom počtu krokov.

Je dôležité si uvedomiť, že blahobyt zahŕňa viac ako len fyzické zdravie. Uprednostňovaním holistického zdravia a prijímaním informovaných rozhodnutí založených na vedeckých dôkazoch môžu jednotlivci viesť plnohodnotný a vyvážený život. The Well+Being desk v The Washington Post naďalej poskytuje články a rady na podporu čitateľov pri dosahovaní tohto cieľa.

