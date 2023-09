Spoločnosť NFT Gaming Co. uvádza na trh prvú hru „Space Striker AI“

By

Digitálna herná platforma Spoločnosť NFT Gaming Co. oznámila svoj vstup na trh vydaním svojej prvej hry „Space Striker AI“, ktorá je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS. Cieľom spoločnosti je preklenúť priepasť medzi tradičnými hrami a Webom 3 vývojom príležitostných hier, ktoré obsahujú nové funkcie, ako napríklad nezameniteľné tokeny (NFT).

Generálny riaditeľ spoločnosti The NFT Gaming Co., Vadim Mats, uviedol, že ich cieľom je spojiť konvenčné digitálne hry s jedinečnými prvkami v hre, vrátane vzhľadov, postáv a zážitkov, ktoré je možné vytvárať a raziť ako NFT. Integráciou technológie blockchain do hrania sa spoločnosť snaží ponúknuť používateľom novú úroveň vlastníctva a hodnoty ich aktív v hre.

Okrem „Space Striker AI“ plánuje spoločnosť NFT Gaming Co. v blízkej budúcnosti vydať ďalšie hry a aplikácie generujúce príjmy. Zameranie spoločnosti na vytváranie inovatívnych herných zážitkov, ktoré využívajú NFT, ju odlišuje od tradičných vývojárov hier.

„Space Striker AI“ si môžete stiahnuť z obchodu Google Play a Apple App Store. Vstup NFT Gaming Co. na trh si už získal pozitívnu pozornosť, pričom ich akcie obchodované na Nasdaq vzrástli o viac ako 8 % v rámci aktivity pred uvedením na trh.

Keďže sa herný priemysel neustále vyvíja, integrácia NFT a technológie blockchain predstavuje pre hráčov nové príležitosti zapojiť sa do hier a vlastniť jedinečné digitálne aktíva. Vstup NFT Gaming Co. na trh znamená významný krok smerom k mainstreamovému prijatiu NFT v hrách.

definícia:

– Nezastupiteľné tokeny (NFT): Jedinečné digitálne aktíva, ktoré predstavujú vlastníctvo konkrétnej položky alebo časti obsahu na blockchaine.

Zdroje: Tlačová správa NFT Gaming Co., MT Newswires.