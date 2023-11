Nový objav: Vesmírna loď Lucy odhaľuje binárny systém asteroidov

By

Kozmická loď Lucy NASA, na svojej misii skúmať trójske asteroidy spojené s Jupiterom, urobila vzrušujúci objav počas svojho prvého preletu okolo asteroidu. Keď kozmická loď preletela okolo asteroidu menom Dinkinesh, zachytila ​​snímky, ktoré odhalili ďalší malý asteroid obiehajúci väčší asteroid, čím sa stal binárnym systémom asteroidov.

Meno Dinkinesh, čo v amharskom jazyku znamená „úžasný“, sa ukázalo ako vhodné, pretože tím za misiou Lucy vyjadril svoje nadšenie. Toto neočakávané zistenie zvýšilo počet Lucyiných výletov z plánovaných siedmich asteroidov na jedenásť, vrátane dvoch trójskych mesiacov a tohto novoobjaveného satelitu.

Tento binárny systém asteroidov zdieľa určité podobnosti so systémom Didymos a Dimorphos, ktorý navštívili rôzne kozmické lode NASA. V skutočnosti misia NASA DART zámerne vrazila do Dimorphosu v septembri 2022, aby otestovala plán obrany Zeme. Podľa vedca projektu Lucy Keitha Nolla však existujú „zaujímavé rozdiely“, ktoré stojí za to preskúmať.

Počas preletu Lucy preletela okolo Dinkinesha rýchlosťou 10,000 270 míľ za hodinu zo vzdialenosti približne 0.15 míľ nad asteroidom. Kamera sondy Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) zachytila ​​neuveriteľne podrobné snímky dvojice asteroidov. Na základe týchto obrázkov tím odhadol, že Dinkinesh má šírku pol míle, pričom menší asteroid meria približne XNUMX míle.

Okrem tohto vzrušujúceho objavu slúžil Lucyin prelet ako letový test terminálového sledovacieho systému kozmickej lode. Počiatočné výsledky naznačujú, že sledovací systém fungoval tak, ako mal, aj keď čelil náročnejšiemu cieľu, ako sa očakávalo.

V priebehu budúceho týždňa bude tím pokračovať v analýze údajov zozbieraných počas preletu. Ďalší prelet Lucy je naplánovaný na rok 2025, keď sa priblíži k asteroidu Donaldjohanson, čo sľubuje ďalšie pohľady do fascinujúceho sveta asteroidov.

FAQ

Čo znamená, že asteroid je binárny?

Keď je asteroid binárny, znamená to, že okolo seba sú dva asteroidy v tesnej blízkosti. Menší asteroid obieha väčší a tvorí tak binárny systém.

Aký je účel misie vesmírnej lode Lucy od NASA?

Úlohou kozmickej lode Lucy je preskúmať trójske asteroidy, čo sú objekty, ktoré zdieľajú obežnú dráhu Jupitera okolo Slnka. Štúdiom týchto asteroidov vedci dúfajú, že získajú poznatky o ranom formovaní slnečnej sústavy.

Ako Lucy objavila binárny asteroid?

Kamera Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) zachytila ​​detailné snímky dvojice asteroidov počas preletu. Tieto snímky odhalili prítomnosť menšieho asteroidu obiehajúceho okolo väčšieho, čo naznačuje binárny systém.

Aké sú podobnosti medzi binárnym systémom Dinkinesh a systémom Didymos a Dimorphos?

Oba binárne systémy zahŕňajú väčší asteroid s menším na obežnej dráhe. Existujú však aj výrazné rozdiely, ktoré vedci považujú za zaujímavé a plánujú ich ďalej skúmať.

Kedy dôjde k ďalšiemu preletu Lucy?

Ďalší prelet Lucy je naplánovaný na rok 2025, keď sa priblíži k asteroidu Donaldjohanson.