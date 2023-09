Ako opraviť, že NameDrop nefunguje na iPhone

By

Funkcia NameDrop na iPhone je pohodlný spôsob zdieľania kontaktných informácií s ostatnými používateľmi iPhone cez AirDrop. Niektorí používatelia však zaznamenali problémy s nefungovaním NameDrop. Hoci presný dôvod tohto problému nie je jasný, existuje niekoľko opráv, ktoré môžete vyskúšať.

Najprv skontrolujte, či váš iPhone podporuje funkciu NameDrop. NameDrop funguje iba na vybraných modeloch iPhone, ktoré sú kompatibilné s iOS 17. Ak máte iPhone X alebo predchádzajúci model, nebude podporovať iOS 17, a preto NameDrop nebude fungovať na vašom zariadení. Okrem toho váš iPhone aj iPhone príjemcu musia mať nainštalovaný iOS 17, aby NameDrop správne fungoval.

Ďalším bežným dôvodom, prečo NameDrop nefunguje, je nesprávne použitie gesta NameDrop. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte priblížiť horné časti dvoch telefónov iPhone. Uistite sa, že sa horné časti oboch telefónov iPhone navzájom dotýkajú alebo ich umiestnite k sebe.

Ak ste omylom zakázali nastavenie „Bringing Devices Together“, môže to tiež spôsobiť poruchu NameDrop. Ak to chcete skontrolovať, prejdite do aplikácie Nastavenia, otvorte Všeobecné a klepnite na nastavenia AirDrop. Uistite sa, že prepínač „Bringing Devices Together“ je zapnutý.

Problémy s pripojením Bluetooth a WiFi môžu tiež ovplyvniť funkciu NameDrop. Skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth a WiFi na oboch telefónoch iPhone, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.

V predvolenom nastavení je viditeľnosť AirDrop na telefónoch iPhone nastavená na „Kontakty“. Keďže sa však NameDrop používa na zdieľanie kontaktných údajov s používateľmi iPhone, ktorí nie sú vo vašich kontaktoch, musíte nastaviť viditeľnosť AirDrop na „Všetci“, aby NameDrop fungoval správne. Môžete to urobiť v nastaveniach AirDrop.

Niekedy môže jednoduché reštartovanie opraviť menšie chyby alebo problémy so softvérom. Skúste reštartovať svoj iPhone, aby ste zistili, či sa tým vyriešil problém s nefunkčnosťou NameDrop.

Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, môže vám pomôcť resetovanie sieťových nastavení na vašom iPhone a na iPhone inej osoby. Majte však na pamäti, že resetovaním nastavení siete sa odstránia uložené siete WiFi a predtým pridané zariadenia Bluetooth.

Celkovo, ak máte problémy s tým, že NameDrop nefunguje na vašom iPhone, skúste tieto opravy vyriešiť problém a užite si pohodlie zdieľania kontaktov cez AirDrop.

Zdroje:

– [Sem vložte zdroje bez adries URL]