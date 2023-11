Nový článok: Propagačná akcia Xboxu pre Call of Duty: Modern Warfare III

By

Používatelia Xboxu sa dnes stretli s prominentnou reklamou, ktorá ich povzbudzovala, aby si kúpili Call of Duty: Modern Warfare III, najnovší diel v populárnej hernej sérii. Úvodná obrazovka, ktorá sa objavila po zapnutí konzoly, vyvolala medzi hráčmi zmiešané reakcie.

Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia Xboxu vyjadrili svoje nadšenie z novej kampane a dychtivo prijali reklamu, iní boli nadšení menej. "Toto je hlúpe. Nehrám Call of Duty; Call of Duty som si nikdy nekúpil. Nemal by som zapínať svoj Xbox a doslova prvá vec, ktorú vidím, je doplnok pre hru alebo čokoľvek iné,“ ventiloval jeden nespokojný používateľ.

Boli urobené porovnania s podobnou propagáciou pre Starfield, ďalšiu veľmi očakávanú hru, ktorá počas svojho uvedenia v septembri dostala krátku úvodnú obrazovku. Objavili sa obavy z možnej rušivosti takýchto reklamných praktík.

„Nemyslím si, že je to až taký problém, ak ide o udalosť alebo vydanie prvej strany, ale chápem, prečo by sa to ľuďom nepáčilo,“ vyjadril sa ďalší používateľ.

IGN požiadalo Xbox o komentár, ale v čase písania nedostalo žiadnu odpoveď.

Okrem úvodnej obrazovky ponúka Xbox na stiahnutie aj dynamické pozadie s obľúbenou postavou kapitána Pricea z franšízy Call of Duty.

Táto propagačná akcia od Xboxu pre Call of Duty: Modern Warfare III prichádza po nedávnej akvizícii Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft za ohromujúcu sumu 69 miliárd dolárov. Zatiaľ čo marketingová dohoda PlayStation pre Call of Duty trvá do roku 2024, nové vlastníctvo Xboxu im nezabránilo v aktívnej propagácii akvizície korunovačného klenotu.

Call of Duty: Modern Warfare III bude vychádzať po etapách, počnúc skorým prístupom ku kampani 2. novembra pre predobjednaných zákazníkov. Hra bude pokračovať v príbehu z Modern Warfare II a predstaví nové prvky, ako sú Open Combat Missions, pričom multiplayer bude dostupný 10. novembra.

FAQ:

Otázka: Čo je Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III je veľmi populárna videohra a najnovší diel série Call of Duty.

Otázka: Je Call of Duty: Modern Warfare III k dispozícii na Xbox?

Odpoveď: Áno, Call of Duty: Modern Warfare III je k dispozícii na Xboxe spolu s ďalšími platformami.

Otázka: Čo je úvodná obrazovka?

Odpoveď: Úvodná obrazovka je obrázok alebo reklama, ktorá sa zobrazí pri spustení počítačovej alebo konzolovej aplikácie.

Otázka: Kedy vyjde Call of Duty: Modern Warfare III?

Odpoveď: Predčasný prístup ku kampani sa začal 2. novembra 2022, pričom multiplayer bude dostupný 10. novembra 2022.

Otázka: Za koľko spoločnosť Microsoft získala Activision Blizzard?

Odpoveď: Microsoft získal Activision Blizzard za 69 miliárd dolárov.

