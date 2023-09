Transformácia horúceho vzduchu na pitnú vodu: Nový prielom v zbere vody

By

Výskumníci z Texaskej univerzity v Austine urobili významný pokrok v snahe vytvoriť riešenie pre nedostatok vody. Vo svojom najnovšom výskume publikovanom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vyvinuli molekulárne upravený hydrogél schopný extrahovať čistú pitnú vodu z horúceho vzduchu iba pomocou slnečnej energie.

Hydrogél umožňuje rýchlu a efektívnu extrakciu vody z atmosféry, dokonca aj pri teplotách až 104 stupňov Fahrenheita, vďaka čomu je vhodný pre oblasti s nadmerným teplom a obmedzeným prístupom k čistej vode. S touto technológiou by jednotlivci mohli získať vodu jednoducho umiestnením zariadenia vonku bez potreby ďalšej spotreby energie.

Hydrogél môže produkovať 3.5 až 7 kilogramov vody na kilogram gélového materiálu v závislosti od úrovne vlhkosti. To, čo odlišuje tento výskum, je adaptabilita hydrogélu na mikrogély, čo výrazne zvyšuje rýchlosť a účinnosť zachytávania a uvoľňovania vody. Transformáciou hydrogélu na mikročastice výskumníci vyvinuli vysoko účinný sorbent, ktorý môže výrazne zvýšiť produkciu vody prostredníctvom viacerých denných cyklov.

Ďalším dôležitým krokom je rozšírenie technológie. Výskumníci majú v úmysle premeniť svoje zistenia na lacné, prenosné riešenie na vytváranie čistej pitnej vody, ktorú možno využívať na celom svete. Tento vývoj by mohol zmeniť život populácií bez základného prístupu k čistej vode, ako napríklad v Etiópii, kde tejto výzve čelí takmer 60 % populácie.

Budúce plány tejto technológie zahŕňajú optimalizáciu inžinierstva mikrogélov na ďalšie zlepšenie účinnosti. Výskumníci tiež skúmajú využitie organických materiálov na zníženie výrobných nákladov. Výzvy však zostávajú v škálovaní výroby sorbentov a zabezpečení trvanlivosti produktu. Okrem toho prebiehajú snahy o vytvorenie prenosných verzií zariadenia pre rôzne aplikačné scenáre.

Tento prielom má potenciál poskytnúť svetielko nádeje pre regióny postihnuté nedostatkom vody. Schopnosť premeniť horúci vzduch na pitnú vodu pomocou solárnej energie nás privádza o krok bližšie k udržateľnému riešeniu, ktoré môže zmierniť problémy s nedostatkom vody na celom svete.

zdroj:

Zborník Národnej akadémie vied