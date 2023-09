Google čelí protimonopolnému súdu kvôli dominancii vyhľadávacieho nástroja

By

Google bude napadnutý v prelomovom protimonopolnom procese v USA, keď sa federálne regulačné orgány pokúsia rozložiť jeho internetové impérium. V priebehu nasledujúcich 10 týždňov federálni právnici a generálni prokurátori predložia dôkazy, ktoré dokazujú, že spoločnosť Google zmanipulovala trh vo svoj prospech a porušila Shermanov zákon tým, že na rôznych miestach a na rôznych zariadeniach zvolila svoj vyhľadávací nástroj ako predvolenú voľbu. Súdny proces určí, či Google porušil zákon, a ak áno, aké kroky treba podniknúť, aby ovládol technologického giganta.

Žalobu podalo ministerstvo spravodlivosti takmer pred tromi rokmi a obvinilo Google, že využíva svoju dominanciu vo vyhľadávaní na internete na získanie nespravodlivej výhody voči konkurentom. Vláda tvrdí, že Google platí miliardy dolárov ročne za to, aby bol predvoleným vyhľadávacím nástrojom na zariadeniach ako iPhone a webových prehliadačoch ako Safari a Firefox. Regulačné orgány navyše tvrdia, že spoločnosť Google nezákonne manipulovala s trhom tým, že požadovala, aby bol jej vyhľadávač pribalený k softvéru Android pre smartfóny.

Google tvrdí, že čelí výraznej konkurencii a ako príklady uvádza vyhľadávacie nástroje ako Microsoft Bing a webové stránky ako Amazon a Yelp. Spoločnosť pripisuje svoj úspech neustálemu zlepšovaniu svojho vyhľadávacieho nástroja a zdôrazňuje, že ľudia sa rozhodnú používať Google kvôli jeho spoľahlivosti a výkonu.

Výsledok súdneho procesu by mohol mať pre Google významné dôsledky. Medzi možné dôsledky patrí ukončenie praxe platenia spoločnostiam za to, aby sa Google stal predvoleným vyhľadávacím nástrojom, alebo strata pozornosti spoločnosti Google, keď sa zapletie do právnych sporov. Podobný antitrustový prípad proti Microsoftu v roku 1998 viedol k tomu, že spoločnosť sa snažila prispôsobiť novým technológiám, čo umožnilo Googlu dostať sa na popredné miesto.

Okrem aktuálneho súdneho procesu čelí Google aj protimonopolnému prípadu súvisiacemu s jeho reklamnou technológiou. Vláda tvrdí, že Google monopolizuje kľúčové digitálne reklamné technológie a navrhla, že Google bude možno musieť predať časť svojho podnikania v oblasti adtech, aby vyriešil obavy z protikonkurenčných praktík.

Zdroje: Ministerstvo spravodlivosti, regulátori Európskej únie.