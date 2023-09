Vzrušujúca spolupráca medzi Fortnite a My Hero Academia

By

Fanúšikovia Fortnite a nadšenci My Hero Academia majú dôvod na radosť, pretože najnovšia spolupráca prináša obľúbené postavy My Hero Academia do sveta Fortnite. V novom traileri populárna battle royale hra odhaľuje, že Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima a Mina Ashido debutovali vo Fortnite Item Shop.

Postavy z UA High School, vrátane Shoto Todorokiho s jeho pôsobivými ľadovými a ohnivými schopnosťami, Eijiro Kirishima s jeho stvrdnutou pokožkou a Mina Ashido so svojimi schopnosťami založenými na kyseline, sa vrátili na ďalšiu tréningovú misiu v aktualizácii Fortnite v26.10. Hráči sa môžu pustiť do questov v hre, aby získali XP a ešte viac sa ponorili do tohto vzrušujúceho crossoverového zážitku.

Spolupráca Fortnite s My Hero Academia je ukážkou pokračujúceho úsilia Epic Games priniesť do hry obľúbené postavy z rôznych fandomov. Táto spolupráca nielenže pridáva do hry nové postavy, ale prináša aj jedinečný príbeh a nové výzvy, ktoré musia hráči preskúmať.

Táto spolupráca ponúka fanúšikom My Hero Academia príležitosť stretnúť sa so svojimi obľúbenými postavami v inom hernom prostredí, zatiaľ čo hráči Fortnite sa zoznámia s bohatým svetom My Hero Academia. Obe základne fanúšikov sa môžu spojiť, aby si užili vzrušenie a vzrušenie z tohto crossoverového podujatia.

Ako sa rozvíja spolupráca medzi Fortnite a My Hero Academia, fanúšikovia môžu v nadchádzajúcich aktualizáciách očakávať ďalšie prekvapenia, úlohy a odmeny. Zostaňte naladení na ďalšie podrobnosti a pripojte sa k dobrodružstvu, keď tieto ikonické postavy spoja sily vo svete Fortnite.

definícia:

– Fortnite: Populárna videohra Battle Royale vyvinutá spoločnosťou Epic Games, v ktorej hráči bojujú proti sebe, aby zostali ako posledný.

– My Hero Academia: Populárna séria manga a anime, ktorú vytvoril Kohei Horikoshi, odohrávajúca sa vo svete, kde jednotlivci majú nadľudské schopnosti známe ako „Quirks“. Príbeh sleduje Izuku Midoriyu, mladého chlapca bez Quirka, ktorý sa chce stať hrdinom.