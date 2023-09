Aktualizácia Fortnite 26.10: Plán výpadkov a špekulácie o novom obsahu

By

Vývojár Fortnite, Epic Games, oznámil, že hra bude momentálne nedostupná pre aktualizáciu 26.10. Táto aktualizácia bude použiteľná pre rôzne platformy vrátane PS5, PS4, konzoly Xbox, Nintendo Switch, Android a PC. Hráči môžu očakávať, že aktualizácia bude k dispozícii na stiahnutie ráno 12. septembra.

S aktualizáciou by používatelia mali počítať s obdobím výpadku servera. To znamená, že Fortnite bude dočasne nehrateľný na niekoľko hodín. Podrobné informácie o tom, kedy sa môžete znova prihlásiť do hry, nájdete v pláne odstávok servera 26.10:

– Odstávka je nastavená tak, aby sa začala o 4:XNUMX ET, v dôsledku čoho sa vopred nakrátko deaktivuje dohadzovanie.

– Pre fanúšikov Spojeného kráľovstva sa úplné offline obdobie začne o 9:8.30 BST, zatiaľ čo dohadzovanie bude vypnuté o XNUMX:XNUMX BST.

Aj keď spoločnosť Epic Games výslovne neuviedla, kedy sa prestoj skončí, údržba zvyčajne trvá približne niekoľko hodín. Fortnite by preto mal byť späť online najneskôr o 11:XNUMX BST.

Oznámenie tejto aktualizácie podnietilo medzi nadšencami špekulácie o tom, aký nový obsah bude zahrnutý do aktualizácie 26.10. Niektorí fanúšikovia sa domnievajú, že s blížiacim sa spustením skorého prístupu k Mortal Kombat 1 sa Sub Zero z franšízy môže stať hrateľnou postavou vo Fortnite.

Okrem toho sa očakáva, že Epic Games predstaví nový predmet alebo zbraň, ako aj nový doplnok. Obchod s predmetmi tiež dostane nové vzhľady, aby hráči získali a zlepšili svoj herný zážitok.

Popri týchto nových prírastkoch budú Epic Games od začiatku novej sezóny riešiť prevládajúce chyby a herné závady a ďalej vylepšovať hru pre optimálny pôžitok.

Zdroj: Epic Games Twitter Announcement