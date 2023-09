Aktualizácia Fortnite 26.10 predstavuje Crossover My Hero Academia

By

Najnovšia aktualizácia Fortnite, verzia 26.10, prišla s niekoľkými vzrušujúcimi novými funkciami a obsahom. Jedným z hlavných ťahákov tejto aktualizácie je crossover My Hero Academia, ktorý do hry Battle Royale prináša postavy a schopnosti z populárnej anime série.

Hráči teraz môžu využívať Todorokiho ľadovú stenu, ktorá im umožňuje vytvárať ľadovcové bariéry na obranné alebo útočné účely. Ľadová stena má značné množstvo zdravia a môže odolať poškodeniu, kým sa nerozbije. Dá sa nájsť na zemi, v truhliciach alebo v All Might Supply Drops. Táto položka pridáva do hry jedinečný šmrnc, pretože dokáže uväzniť protivníkov a prinútiť ich kĺzať sa po ľade.

Okrem Ľadovej steny môžu hráči využiť aj schopnosť Deku's Smash, ktorá dokáže okamžite vyradiť nepriateľov jediným zásahom. Túto silu však možno získať iba z All Might Supply Drop, takže hráči musia byť na pozore, aby ste si tieto kvapky dávali.

Dokončenie Deku's Quests a Todoroki's Quests odmení hráčov skúsenostnými bodmi a splnenie šiestich celkových šiestich My Hero Academia Quests hráča okamžite zvýši o úroveň vyššie.

Okrem toho boli do obchodu s predmetmi pridané tri nové vzhľady My Hero Academia. Hráči teraz môžu bojovať ako Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima a Mina Ashido, traja z najlepších hrdinov UA vo výcviku.

Aktualizácia okrem crossoverového obsahu predstavuje aj predmet Pizza Party, ktorý dokáže hráčov vyliečiť a posilniť ich štít. Rozšírenie Reckless SMG Reload umožňuje rýchlejšie nabíjanie SMG a pre určité oblečenie je možné odomknúť nové štýly Super Level Styles na úrovni 100 a 125.

Aktualizácia Fortnite 26.10 celkovo prináša množstvo vzrušujúcich nových funkcií a obsahu, ktorý si môžu hráči užiť. Či už ide o uvoľnenie silných schopností, vytváranie ľadových bariér alebo zvyšovanie úrovne oblečenia, v tejto najnovšej aktualizácii si každý nájde niečo.

