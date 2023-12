Evolúcia vianočných stromčekov: Od starovekého Egypta po hlavné mesto stromov v Pensylvánii

By

Tradícia zdobenia vianočných stromčekov má bohatú a fascinujúcu históriu, ktorá siaha až do starovekého Egypta. Avšak až v Nemecku v 16. storočí sa začala formovať moderná tradícia, ako ju poznáme dnes.

Nemeckí kresťania umiestňovali drevené pyramídy zdobené vždyzelenými stromami a sviečkami do svojich domovov počas prázdnin. Keď nemeckí osadníci migrovali do Pensylvánie, priniesli so sebou túto drahocennú tradíciu.

Hoci nemeckí osadníci začali stavať komunitné stromy v Pensylvánii už v roku 1747, prvé zaznamenané vystavenie vianočného stromčeka sa objavilo až v 1830. rokoch XNUMX. storočia. Trvalo niekoľko ďalších desaťročí, kým širšia americká populácia prijala túto novú tradíciu, pretože mnohí považovali stromy za pohanské symboly.

Zlom nastal, keď anglická kráľovná Viktória spopularizovala vianočné stromčeky. V roku 1846 bola v London News uverejnená kresba zobrazujúca Victoriu a jej rodinu zhromaždenú okolo ozdobeného stromčeka. Tento obraz ovplyvnil Američanov na východnom pobreží, ktorí dychtivo prijali „výstrelok“ vianočných stromčekov vo svojich domovoch.

Ornamenty sa v Amerike začali vo veľkej miere používať v 1890. rokoch XNUMX. storočia a stále viac sa uprednostňovali vyššie stromy, ktoré siahali až po stropy domov a budov.

Keď sa elektrina rozšírila, na vianočné stromčeky sa zaviedli strunové svetlá, ktoré poskytujú bezpečnejšiu alternatívu k tradičnému používaniu sviečok. Táto inovácia umožnila veľkolepejšie a jasne osvetlené displeje.

Dnes tradícia vianočných stromčekov naďalej prekvitá v celých Spojených štátoch. Ikonický vianočný stromček v New Yorku v Rockefellerovom centre z roku 1931 je symbolom dovolenkovej sezóny. Mnoho ďalších miest a obcí v celej krajine má tiež komunitné vianočné stromčeky a usporiadajú ceremónie rozsvietenia stromov pri príležitosti začiatku slávností.

Pensylvánia, často označovaná ako „svetové hlavné mesto vianočných stromčekov“, si zachováva silné spojenie s tradíciou. Podľa National Christmas Tree Association je Pensylvánia na druhom mieste v produkcii vianočných stromčekov na celoštátnej úrovni. Štát tiež dodal Bielemu domu najviac oficiálnych vianočných stromčekov v Bielom dome v histórii, pričom stromy zo štátu Keystone boli vybrané 11-krát. V roku 2022 bol oficiálny vianočný stromček v Bielom dome vypestovaný na Evergreen Acres Christmas Tree Farm v Auburn v Pensylvánii, čím sa stal Grand Champion Grower v každoročnej súťaži National Christmas Tree Association.

Okres Indiana v Pensylvánii má vyznamenanie, že bol menovaný „Hlavným mestom vianočných stromčekov sveta“. Len v roku 1956 bolo v tomto kraji vyrúbaných približne 700,000 XNUMX stromov, čo mu vynieslo tento prestížny titul.

Od skromných začiatkov v starovekom Egypte až po veľkolepé výstavy v Pensylvánii, vývoj vianočných stromčekov ukazuje pretrvávajúceho ducha dovolenkovej sezóny.