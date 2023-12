Ministerstvo ochrany životného prostredia štátu New York rieši používanie dronov pri love

Ministerstvo ochrany životného prostredia štátu New York (DEC) nedávno objasnilo svoj postoj k používaniu bezpilotných lietadiel (UAV) alebo dronov pri love. Aj keď sa vyskytli otázky týkajúce sa použitia dronov na pomoc pri obnove jeleňov alebo medveďov ulovených lovcom, DEC zdôrazňuje, že sledovanie a obnova na zemi sú neoddeliteľnou súčasťou lovu a nemali by zahŕňať používanie dronov.

Podľa DEC sú drony klasifikované ako lietadlá Federálnym úradom pre letectvo (FAA) a ich používanie na pomoc lovcom je zakázané zákonmi štátu New York. Toto obmedzenie platí pre hobby a rekreačných pilotov dronov, ako aj pre komerčných pilotov dronov, ktorí pracujú podľa predpisov FAA.

Je dôležité poznamenať, že zmätok vyplýva zo skutočnosti, že ten istý paragraf, ktorý zakazuje používanie lietadiel, zakazuje aj používanie psov na pomoc pri love jeleňov alebo medveďov. DEC je však oprávnená regulovať a licencovať používanie stopovacích psov pripútaných na reťazi špeciálne na zotavenie jeleňov a medveďov. Bohužiaľ neexistuje žiadne podobné ustanovenie pre používanie dronov, a preto DEC nemôže regulovať ani licencovať ich používanie.

Poľovníkom, ktorí potrebujú pomoc pri hľadaní uhynutých alebo zranených jeleňov alebo medveďov, DEC odporúča kontaktovať dobrovoľných, licencovaných psovodov na sledovanie psov na vodítku. Existuje niekoľko organizácií, ktoré poskytujú túto službu, vrátane Deer Search, Inc. pre stredný a východný New York, Deer Search FLC, Inc. pre oblasť Finger Lakes a Deer Search of WNY, Inc. pre západný New York.

Na záver, postoj DEC k používaniu dronov pri love je jasný – nie sú povolené. Sledovanie a obnova zeme sú pre poľovníkov základnými zručnosťami a používanie dronov pri týchto činnostiach zakazujú zákony štátu New York. Poľovníci, ktorí potrebujú pomoc, by sa mali spoľahnúť na licencovaných psovodov na sledovanie psov na vodítku, ktorí im pomôžu pri obnove jeleňa alebo medveďa.