Cyberpunk 2077 Update 2.1 predstavuje emocionálne referencie, nové funkcie

Najnovšia aktualizácia pre Cyberpunk 2077 s názvom Aktualizácia 2.1 prekvapivo prináša nielen nové funkcie, ale aj úprimné odkazy, ktoré ťahajú za srdce fanúšikov. CD Projekt Red, štúdio stojace za hrou, zahrnulo zničujúci súhlas s populárnou anime sériou „Cyberpunk: Edgerunners“, vďaka čomu sa hráči začali smiať aj plakať.

Jedným z najzaujímavejších doplnkov do hry je zahrnutie romantických partnerských stretnutí. Hlavná práca spojená s týmito stretnutiami má výstižný názov „I Really Want to Stay At Your House“, čo je priamy odkaz na emotívnu pieseň Rosy Walton a Hallie Coggins. Táto skladba je v hre od jej vydania, no významnú popularitu si získala po úspechu „Cyberpunk: Edgerunners“ v septembri 2022.

Zaradenie piesne a jej prepojenie s emotívnymi momentmi v anime sérii udrelo na strunu hráčov. Fanúšikovia na Reddite vyjadrili zmiešané emócie, pričom jeden používateľ, ZawanShin87, priznal, že si nemohli naplno vychutnať romantické tanečné scény, pretože sa smiali aj plakali. Ďalší používateľ, IGR777, spomenul, ako názov misie vyvolal depresívne spomienky. Lord9witdafye vtipne vyhlásili svoj zámer utiecť s Panamom, postavou v hre, čo naznačuje vplyv týchto emocionálnych odkazov.

Aktualizácia však prichádza aj s niekoľkými vzrušujúcimi doplnkami nad rámec romantických stretnutí. Aktualizácia 2.1 predstavuje veľmi žiadaný systém metra, novú mechaniku motoriek a dokonca obsahuje aj neslávne známy smutný meme Keanu Reeves. CD Projekt Red podrobne popísal úplné poznámky o opravách pred vydaním, ktoré sa časovo zhodovalo so spustením Ultimate Edition Cyberpunk 2077 5. decembra.

Táto aktualizácia predstavuje pre hru významný míľnik, pretože ide o poslednú veľkú aktualizáciu v nepokojnej histórii Cyberpunk 2077. CD Projekt Red si po zbabranom spustení dokázal získať späť lásku a podporu svojich fanúšikov, čo je evidentné vďaka ich ocenenie za starostlivo vytvorené referencie a zahrnutie dlho požadovaných funkcií.

Na záver, Cyberpunk 2077 Update 2.1 nielen vylepšuje hrateľnosť o nové funkcie, ale tiež zachytáva emócie hráčov prostredníctvom úprimných odkazov na obľúbenú anime sériu. CD Projekt Red pokračuje v uspokojovaní túžob svojej fanúšikovskej základne, získava späť ich podporu a pripravuje cestu pre lepšiu budúcnosť pre Cyberpunk 2077.