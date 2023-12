By

Ukrajina podľa ruského ministerstva obrany uskutočnila odvážny nočný nálet na Ruskom kontrolovaný Krym, ktorého cieľom bola kľúčová infraštruktúra s flotilou bezpilotných lietadiel. Ministerstvo vo vyhlásení odhalilo, že 41 ukrajinských bezpilotných lietadiel (UAV) zostrelila ruská protivzdušná obrana nad Krymským polostrovom a Azovským morom. Zatiaľ čo presné miesta neboli špecifikované, zdroje informovali, že dva ukrajinské bezpilotné lietadlá spadli blízko ropného skladu v meste Feodosia na východe Krymu.

Tento nedávny útok predstavuje najväčší útok bezpilotných lietadiel na území kontrolovanom Ruskom za posledné mesiace, čo naznačuje eskaláciu nepriateľstva medzi Ukrajinou a Ruskom. Napriek ich častému zameraniu na anektovaný polostrov a pohraničné oblasti Ruska sa útoky ukrajinských bezpilotných lietadiel zvyčajne neuskutočňujú v takom významnom počte.

Je zaujímavé, že zatiaľ čo Ukrajina sa často vyhýba priznaniu verejnej zodpovednosti za takéto útoky, Kremeľ predtým obvinil Ukrajinu, že 42. augusta cez noc odpálila 25 bezpilotných lietadiel. Ukrajinská armáda však nedávny incident odmietla komentovať.

Rusko v reakcii na nálet uzavrelo Kerčský most, známy aj ako Krymský most, ktorý spája Krym s pevninským Ruskom. Most bol opakovaným cieľom útokov ukrajinských bezpilotných lietadiel vrátane útokov s použitím námorných bezpilotných lietadiel.

Tento posledný útok prišiel v čase, keď ukrajinské ozbrojené sily oznámili, že Kremeľ cez noc vypustil z dvoch miest kamikadze Shahed Iránu. Ukrajina úspešne zostrelila 10 zo 17 úderných bezpilotných lietadiel vypustených Ruskom. Okrem toho Rusko odpálilo šesť protilietadlových riadených striel S-300 nad východnou Doneckou a južnou Chersonskou oblasťou Ukrajiny.

Ukrajinskí predstavitelia a západní experti predpovedali, že Rusko počas jesennej a zimnej sezóny zintenzívni svoje raketové a bezpilotné útoky. V skutočnosti len v septembri bolo zaznamenaných 500 bezpilotných lietadiel Shahed vypustených Ruskom, čím prekročili čísla z predchádzajúceho roka.

Keďže napätie medzi Ukrajinou a Ruskom naďalej narastá, je nevyhnutné, aby obe strany našli spoločnú reč a preskúmali diplomatické riešenia. Situácia si vyžaduje odhodlanie spochybňovať konvenčnú múdrosť a hľadať spojenia, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii konfliktu.