Crash Team Rumble Season 2: Nové mapy, režim, hrdina a Battle Pass

By

Crash Team Rumble Season 2 prichádza so vzrušujúcimi novými prírastkami do hry. Hráči môžu očakávať nové mapy, nový režim, nového hrdinu a úplne nový bojový pas. Najnovšia aktualizácia prináša nový pohľad na hru, poskytuje nové spôsoby hrania a nekonečnú zábavu pre fanúšikov hry Crash.

Jedným z hlavných vrcholov sezóny 2 je zavedenie režimu večierok. Tento kooperatívny remix pre 4 hráčov ponúka oddych od súťažných zápasov a umožňuje hráčom oddýchnuť si. Pozostáva z 5 rôznych kôl minihier, z ktorých každé má svoje vlastné výzvy. Tímová práca je kľúčová, pretože hráči musia spolupracovať pri plnení úloh a zbierať hodiny, aby si zvýšili zostávajúci čas. Zvládnutie každej vlny režimu Party môže dokonca odomknúť tajnú vlnu šéfa, čím sa zručnosti veteránov z Crasha podrobí konečnému testu.

Kolá v režime Party obsahujú rôzne typy hrateľnosti. V hre Speed ​​Run hráči pretekajú cez rýchlostné podložky, pričom sa vyhýbajú nebezpečenstvám, ako sú nárazníky a nitro debny. Čo je Cookin? vyžaduje, aby hráči zbierali konkrétne ingrediencie a pridávali ich do hrnca putujúceho po mape. Get Lit vyzýva hráčov, aby použili sviečku na zapálenie lampášov roztrúsených po veži skôr, ako vyprší čas. V hre Dig It hráči hľadajú zakopané kosti a znovu ich poskladajú v strede, aby odhalili celú kostru. Nakoniec, Balloon Bounce, ktorý bude vydaný neskôr v sezóne 2, dáva hráčom za úlohu skákať cez balóny, aby získali body.

Okrem toho, sezóna 2 predstavuje nového hrdinu s názvom Ripto. Táto postava, pochádzajúca z vesmíru Spyro, ovláda žezlo a ovláda smrtiace a mocné kúzla. Riptove schopnosti zahŕňajú spúšťanie ohnivých gúľ, privolávanie bleskov a vytváranie vĺn cunami. Skúsení hráči môžu kombinovať tieto schopnosti a rozpútať ničivé kombá. Ripto bude k dispozícii neskôr v sezóne.

Na doplnenie nových herných funkcií ponúka sezóna 2 dve nové mapy: Waste Deep a Jazz Junction. Waste Deep zavedie hráčov do nebezpečných kanálov plných Cortexových experimentov, zatiaľ čo Jazz Junction je živá nočná mapa s jazzovou atmosférou. Každá mapa ponúka svoje vlastné jedinečné výzvy a prekvapenia.

Napokon, sezóna 2 prichádza so 100-vrstvovým Battle Pass, ktorý hráčom ponúka možnosť odomknúť nové vzhľady, kozmetiku, hudbu a ďalšie. Battle Pass je možné získať prostredníctvom edície Crash Team Rumble Deluxe alebo zakúpiť samostatne.

Crash Team Rumble Season 2 je teraz naživo a prináša do hry množstvo vzrušujúceho obsahu. Či už ste fanúšikom intenzívneho súperenia alebo kooperatívneho hrania, táto aktualizácia má niečo pre každého nadšenca Crash. Nenechajte si ujsť akciu!

Zdroje:

– [Zdroj 1: Pôvodný článok]

– [Zdroj 2: Herný trend]