Sean O'Kane (25) a jeho brat Eoghan (24) sa nedávno vydali na vzrušujúce dobrodružstvo zoskoku s padákom, aby získali finančné prostriedky pre Marie Curie, charitatívnu organizáciu, ktorá poskytla neoceniteľnú podporu ich zosnulej matke Martine.

Bratia O'Kaneovci, obaja pochádzajúci z grófstva Derry, sa rozhodli pripomenúť si 20. výročie smrti svojej matky účasťou na adrenalínovom zoskoku padákom. Ich úsilie bolo pozoruhodné, pretože sa im podarilo získať pre Marie Curie pôsobivú sumu takmer 9,000 XNUMX libier.

Sean a Eoghan, ktorí stratili matku kvôli rakovine, keď boli ešte malé deti, boli hlboko dojatí starostlivosťou a pomocou, ktorú im Marie Curie poskytla počas Martininých posledných dní. Sean, poistný matematik, inšpirovaný jej spomienkou sa pripojil k svojmu bratovi Eoghanovi, elektrikárovi, ktorý sa nedávno presťahoval so svojou priateľkou do Sydney, pri organizovaní zoskoku na získavanie finančných prostriedkov.

Odvážny skok do neznáma bol pre bratov vzrušujúcim zážitkom. Sean nadšene rozprával o adrenalínovom návale a uviedol: „Zoskočiť padákom bolo skvelé a skutočne vzrušujúce, pretože to bolo niečo, čo sme predtým nerobili.“ Emocionálna váha ich misie ich nestratila a Sean sa vyjadril: „Bolo to pre nás tiež veľmi emotívne, tesne predtým a potom, čo sme skočili, len sme mysleli na mamu, keď sme to robili na jej pamiatku.

Pre rodinu O'Kane má 20. výročie Martiny mimoriadny význam, pretože sa zhoduje s očakávaním, že privítajú ich prvé vnúča. Blížiaci sa príchod slúži ako dojímavá pripomienka míľnikov, ktoré zmeškala ich zosnulá matka, vďaka čomu je snaha o získanie finančných prostriedkov pre Marie Curie ešte zmysluplnejšia.

Teta bratov Sandra Kellyová s hrdosťou uvažovala o ich mimoriadnom podniku a poznamenala: „Keď mi Sean a Eoghan povedali, že robia zoskok, myslela som si, že je to veľmi odvážna vec. Martina by bola po 20 rokoch najpyšnejšou mamou na svete zo všetkých štyroch svojich detí.“

FAQ

Čo je Marie Curie?

Marie Curie je charitatívna organizácia, ktorá ponúka starostlivosť a podporu jednotlivcom s nevyliečiteľnou chorobou a ich rodinám.

Ako bratia O'Kaneovci získali finančné prostriedky pre Marie Curie?

Sean a Eoghan zorganizovali vzrušujúce parašutistické podujatie, aby získali peniaze pre charitu.

Prečo si bratia O'Kaneovci zvolili parašutizmus ako fundraisingovú aktivitu?

Bratia si chceli pripomenúť 20. výročie úmrtia svojej matky nezabudnuteľným, adrenalínovým spôsobom a zároveň získať prostriedky pre charitu, ktorá ju podporila.

Koľko peňazí vyzbierali bratia O'Kaneovci?

Podarilo sa im získať takmer 9,000 XNUMX libier pre Marie Curie prostredníctvom finančnej zbierky na parašutizmus.

Aký význam má Martinino výročie pre rodinu?

Výročie má osobitný význam, keď sa rodina pripravuje na privítanie svojho prvého vnúčatka, čo je radostná udalosť, ktorú by si ich zosnulá matka veľmi vážila.

Ako inak rodina podporovala Marie Curie v minulosti?

Rodina O'Kaneových predtým vyzbierala viac ako 70,000 7,000 libier prostredníctvom slávnostného tanca pri príležitosti prvého výročia smrti Martiny a ďalších 10 XNUMX libier na pripomenutie si XNUMX. výročia.

zdroj: mariecurie.org.uk