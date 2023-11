Call of Duty Modern Warfare 3: Globálne časy vydania potvrdené

By

Activision konečne oznámil globálne časy vydania pre veľmi očakávanú hru Call of Duty Modern Warfare 3. Plná verzia hry bude dostupná na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S a na PC prostredníctvom Battle .net a Steam. Hráči môžu očakávať, že sa od 9. novembra ponoria do režimu pre viacerých hráčov a zombie.

Vydanie bude nasledovať po regionálnom zavedení, pričom konzoly budú dostupné počas dňa 9. novembra a do 10. novembra. PC hráči však budú mať pevne stanovený čas na ich spustenie. PC hráči môžu začať hrať o 9:9 PT XNUMX. novembra.

Tu je rozpis časov spustenia podľa časového pásma:

– Západné pobrežie USA: Konzola – 3. novembra od 10:9 do XNUMX:XNUMX tichomorského času

– Západné pobrežie USA: PC – 9. novembra o 9:XNUMX PT

– Východné pobrežie USA: Konzola – regionálne zavedenie 9. a 10. novembra

– Východné pobrežie USA: PC – polnoc EST 9. novembra

– Spojené kráľovstvo: Konzola – regionálne zavedenie 10. novembra

– Spojené kráľovstvo: PC – 5. novembra o 10:XNUMX GMT

– Europe: Console – regionálne zavedenie 10. novembra

– Európa: PC – 6. novembra o 10:XNUMX SEČ

– Japonsko: Konzola – regionálne zavedenie 10. novembra

– Japonsko: PC – 2:10 JST XNUMX. novembra

– Austrália: Konzola – regionálne zavedenie 10. novembra

– Austrália: PC – 4. novembra o 10:XNUMX AEDT

Vzrušenie pre Modern Warfare 3 narastalo najmä po akvizícii Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft za 69 miliárd dolárov. Fanúšikovia si však na hru na Game Pass budú musieť počkať do roku 2024.

Na záver, hráči na celom svete si teraz môžu označiť svoje kalendáre oficiálnymi časmi vydania Call of Duty Modern Warfare 3. Pripravte sa na vzrušujúci herný zážitok na platforme, ktorú si vyberiete. Nenechajte si ujsť akčné režimy pre viacerých hráčov a zombie. Odpočítavanie do 9. novembra začína už teraz!

Často kladené otázky (FAQ)

1. Na akých platformách bude Call of Duty Modern Warfare 3 dostupné?

Call of Duty Modern Warfare 3 bude k dispozícii na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S a PC cez Battle.net a Steam.

2. Kedy bude dostupný režim pre viacerých hráčov a zombie?

Multiplayer a režim Zombies budú k dispozícii od 9. novembra.

3. Aké sú oficiálne časy spustenia pre každé časové pásmo?

Časy spustenia podľa časových pásiem nájdete v článku s uvedením časov vydania pre konzoly a PC. Presné načasovanie nájdete v poskytnutých informáciách.

4. Bude Call of Duty Modern Warfare 3 dostupné na Game Pass?

Nie, Call of Duty Modern Warfare 3 nebude k dispozícii na Game Pass do roku 2024.

5. Sú k dispozícii nejaké recenzie na Modern Warfare 3?

V IGN prebieha recenzia pre multiplayerový režim Modern Warfare 3. Nezabudnite si ju pozrieť, aby ste získali prehľad o zážitku z hry.

Zdroje: Activision.