Predstavujeme iPhone 15 a iPhone 15 Plus: Nové funkcie a vylepšenia

Spoločnosť Apple predstavila svoje najnovšie smartfóny, iPhone 15 a iPhone 15 Plus, ktoré ponúkajú vylepšený výkon, nové farebné možnosti a port USB-C. Zariadenia si zachovávajú rovnakú štartovaciu cenu ako minuloročné modely s cenou 799 dolárov.

iPhone 15 a iPhone 15 Plus majú 6.1-palcový a 6.7-palcový displej. Apple oznámil, že maximálny jas týchto displejov sa zvýšil na 2000 nitov, čo poskytuje živší zážitok zo sledovania. Predobjednávky na iPhone 15 začnú už tento piatok, pričom oficiálne predstavenie je naplánované na 22. septembra.

Jednou z výnimočných vlastností nových telefónov iPhone je ich štýlové farebné prevedenie. Apple plynulo zakomponoval farby do sklenených exteriérov, výsledkom čoho sú úžasné a pútavé povrchy. iPhone 15 je k dispozícii v ružovej, žltozelenej, modrej a čiernej farbe a ponúka používateľom širokú škálu možností, ktoré vyhovujú ich osobnému štýlu.

Výrazných vylepšení sa dočkal aj kamerový systém série iPhone 15. Základný model sa teraz môže pochváliť 48-megapixelovým hlavným snímačom, ktorý zodpovedá schopnostiam minuloročnej série iPhone 14 Pro. Tento snímač umožňuje režimy 1x a 2x optického priblíženia spolu s obvyklým 0.5x ultraširokouhlým objektívom. Vylepšený bol aj portrétový režim, ktorý poskytuje lepší výkon pri slabom osvetlení, s pridaným bonusom automatického zapnutia pri snímaní hlavným fotoaparátom. Okrem toho môžu používatelia po nasnímaní fotografie upraviť zaostrenie vďaka funkcii zachovania hĺbkovej mapy.

iPhone 15 a iPhone 15 Plus sú poháňané čipom A16 Bionic so šesťjadrovým CPU a 5-jadrovým GPU. Tento čip je rovnaký ako ten, ktorý nájdete v modeloch iPhone 14 Pro, čo zaisťuje výnimočný výkon a efektivitu. Výdrž batérie iPhone 15 zostáva rovnaká ako u jeho predchodcu, zatiaľ čo iPhone 15 Plus ponúka ešte dlhšiu dobu používania vďaka väčšej vnútornej batérii. Nabíjanie je teraz možné cez nový USB-C port.

Ďalším pozoruhodným prírastkom do série iPhone 15 je Ultra-Wideband čip druhej generácie, ktorý výrazne zlepšuje dosah a presnosť pri lokalizácii objektov. Funkcia Precision Finding teraz dokáže navigovať používateľov priamo k osobe, okrem lokalizácie položiek s pripojenými AirTags.

Pokiaľ ide o bezpečnostné funkcie, Apple rozšíril svoju funkciu núdzového SOS cez satelit, aby pokryla situácie cestnej asistencie. V Spojených štátoch môžu členovia AAA využívať túto službu. Funkcia Emergency SOS je poskytovaná bezplatne počas prvých dvoch rokov po zakúpení iPhone 15; ceny po tomto období však neboli zverejnené.

iPhone 15 a iPhone 15 Plus bude možné zakúpiť 22. septembra, pričom iPhone 15 začína na 799 USD a iPhone 15 Plus od 899 USD.

