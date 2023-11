Novo odhalené videá naznačujú vzrušujúce možnosti pre Alana Wakea 2

Séria predtým nezverejnených videí z Alan Wake 2 sa objavila prostredníctvom úsilia o dolovanie údajov a odhalila potenciálne rady o pripravovanom obsahu DLC. Aj keď nemôžeme poskytnúť priamy odkaz na videá, ich obsah odkazuje na doplnky, ktoré môžu byť súčasťou veľmi očakávaného režimu New Game Plus, ktorý bude vydaný v blízkej budúcnosti.

Bez toho, aby sme sa ponorili do špecifík, sa zdá, že odkryté zábery by mohli výrazne zmeniť záver Alan Wake 2 a potenciálne ponúknuť hráčom úplne nový koniec pri hraní v režime New Game Plus. Okrem tohto zaujímavého objavu ďalšia séria videí naznačuje potenciál pre budúci obsah DLC, ktorý spája Alan Wake 2 so širším vesmírom Remedy. Konkrétne tieto videá obsahujú Dr. Darlinga, vedľajšiu postavu z trháku spoločnosti Remedy z roku 2019, Control.

Spoločnosť Remedy Entertainment nedávno potvrdila vydanie Night Springs, prvej expanzie pre Alan Wake 2, ktorá sa má spustiť neskôr na jar 2024. Pokiaľ ide o druhú expanziu hry s názvom The Lakehouse, oficiálny dátum vydania je stanovený ešte bude oznámené. Na základe uniknutých záberov a sprievodného textu je však pravdepodobné, že predmetné videá patria do tejto veľmi očakávanej druhej expanzie.

Spoločnosť Remedy tiež odhalila plány na zavedenie režimu New Game Plus pre Alan Wake 2 v aktualizácii po spustení. Tento režim umožňuje hráčom prenášať svoje odomknuté zbrane a vylepšenia, poskytuje prístup k náročnej úrovni obtiažnosti Nightmare a predstavuje „nový alternatívny príbeh“ doplnený o ďalšie stránky rukopisu a videoobsah. Zdá sa, že uniknuté zábery obsahujú niektoré zo zaujímavého video obsahu zahrnutého v tomto pripravovanom režime.

Keďže fanúšikovia netrpezlivo očakávajú vydanie Alana Wakea 2, objavenie týchto videí nepochybne vyvolalo nové vzrušenie a očakávanie pre hru a jej potenciálne budúce ponuky v rámci sveta Remedy.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Čo je nový režim Game Plus Alan Wake 2?

Nová hra Plus od Alan Wake 2 je pripravovaný režim, ktorý umožňuje hráčom hrať hru po jej dokončení, pričom si ponechajú všetky predtým odomknuté zbrane a vylepšenia. Predstavuje tiež náročnú úroveň obtiažnosti Nightmare a alternatívny príbeh s novými stránkami rukopisu a dodatočným videoobsahom.

2. Čo prezrádzajú uniknuté zábery o Alanovi Wakeovi 2?

Uniknuté videá naznačujú, že záver Alan Wake 2 môže prejsť významnými zmenami, ktoré hráčom potenciálne ponúknu úplne nový koniec. Navyše, zábery naznačujú prepojenie medzi Alan Wake 2 a širším vesmírom Remedy.

3. Kedy vyjdú rozšírenia Night Springs a The Lakehouse?

Night Springs, prvé rozšírenie pre Alan Wake 2, je naplánované na koniec jari 2024. Čo sa týka druhého rozšírenia The Lakehouse, presný dátum vydania ešte nebol oznámený.

4. Kto je Dr. Darling a v akej hre sa predtým objavil?

Dr. Darling je vedľajšia postava v Control, populárnej hre vyvinutej spoločnosťou Remedy Entertainment v roku 2019. Uniknuté zábery naznačujú, že Dr. Darling môže hrať úlohu pri spájaní Alana Wakea 2 so širším vesmírom Remedy.