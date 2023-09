DNA Breakthrough rieši desaťročia starý chladný prípad, vedie k obvineniam z vraždy

By

Prelom v DNA viedol k vyriešeniu studeného prípadu, ktorý zostal nevyriešený celé desaťročia. V novembri 1994 bola Robin Lawrence nájdená ubodaná na smrť vo svojom dome v Springfielde vo Virgínii. Kriminalisti zozbierali z miesta činu kus forenzného dôkazu, ktorý sa ukázal ako kľúčový pri riešení prípadu.

Dôkazy DNA zozbierané v tom čase sa nezhodovali so žiadnymi zdrojmi v policajnej databáze. V roku 2019 však bola DNA predložená spoločnosti na testovanie DNA vo Virgínii. Pomocou DNA spoločnosť vytvorila profil a začala prehľadávať genealogické databázy, čo nakoniec priviedlo detektívov k podozrivému Stevenovi Smerkovi.

Na ďalšie potvrdenie Smerkovej identity polícia použila digitálne kompozitné náčrty založené na technológii DNA poskytnutej spoločnosťou Parabon NanoLabs. Porovnaním týchto náčrtov s fotografiami Smerka ako mladšieho muža sa detektívom podarilo nájsť zhodu.

Detektívi odcestovali do New Yorku, rozprávali sa so Smerkom a odobrali vzorku DNA. Smerkovi pri odchode vybavili vizitku. Krátko nato Smerk zavolal kriminalistov a k činu sa priznal. Potom išiel na miestnu policajnú stanicu a sám sa vzdal.

Podľa náčelníka Kevina Davisa z policajného oddelenia okresu Fairfax sa Smerk úplne priznal a poskytol dostatok podrobností na potvrdenie genetického genealogického výskumu. Davis zdôraznil, že zločin sa javí ako náhodný čin, pričom medzi Smerkom a Lawrenceom nie je známa žiadna súvislosť. Smerk nemá žiadny predchádzajúci register trestov a je to jeho prvé zatknutie.

Po takmer troch desaťročiach vyšetrovania bol Smerk vzatý do väzby a bude vydaný z New Yorku do Virgínie, kde bude čeliť obvineniam z vraždy druhého stupňa. Úrady nezistili žiadne ďalšie potenciálne trestné činy týkajúce sa Smerka.

Tento prielom slúži ako dôkaz pokroku v technológii DNA a genealogickom výskume a poskytuje nádej na vyriešenie studených prípadov, ktoré boli dlho nevyriešené.

Zdroj: CBS News (Kerry Breen)