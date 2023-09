Digitálne billboardy metra v Los Angeles čelia opozícii v súvislosti s obavami o bezpečnosť dopravy

Los Angeles Metro presadzuje plán na inštaláciu 49 digitálnych dvojstranných billboardov, čím sa celkový počet digitálnych billboardov po celom meste zvýši na 86. Metro očakáva, že plán s názvom Transportation Communication Network (TCN) vygeneruje 1 miliardu dolárov v roku príjem za 30 rokov. Zatiaľ čo niektoré miestne obchodné komory plán podporujú, aktivisti a komunitné skupiny sa obávajú vplyvu na vizuálne prostredie a bezpečnosť premávky.

Návrh bude vypočutý mestskou plánovacou komisiou v Los Angeles 14. septembra, predtým ako zamieri do mestskej rady. Bilbordy by boli rozmiestnené po celom meste, pričom väčšina by smerovala k diaľniciam a ostatné k komunitám. Štruktúry by sa pohybovali vo výške od 30 do 95 stôp, pričom väčšina bola vysoká 30 stôp.

Metro tvrdí, že projekt bude mať verejné výhody vrátane vyhradenia času na núdzové správy. Štúdie uskutočnené inštitúciami ako University of Alabama v Birminghame a Federal Bureau of Transportation Statistics však ukázali, že digitálne billboardy môžu zvýšiť mieru nehôd a rozptyľovať vodičov. Prítomnosť digitálnych billboardov na Floride a Alabame zvýšila mieru nehôd o 25 % a 29 %.

Iné mestá v južnej Kalifornii, vrátane La Mesa, tiež zvážili návrhy digitálnych billboardov, ale odmietli ich kvôli obavám z rozptyľovania vodičov. Bezpečnostné opatrenia Metro umožňujúce meniť obrázky na billboardoch každých osem sekúnd sa považujú za nedostatočné v porovnaní s inými mestami a štátmi, kde sa obrázky menia každých štyri až desať sekúnd.

Oponenti tvrdia, že digitálne billboardy prispejú k mestskému nešťastiu, rozptyľujú vodičov a ovplyvnia bezpečnosť vodičov. Vyzývajú mestské zastupiteľstvo, aby hlasovalo proti projektu.

Zatiaľ čo niektorí podnikatelia podporujú návrh digitálneho billboardu, komunitné skupiny, susedské rady a aktivisti sa stavajú proti nemu. Veria, že príjmy z digitálnych billboardov neprevážia negatívne dôsledky na vizuálne prostredie mesta a bezpečnosť premávky.

