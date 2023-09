Prax založená na dôkazoch a vývoj programu Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, digitálny vzdelávací program War Child pre deti postihnuté konfliktom, sa vždy riadil vedeckými dôkazmi. Aby sa však zásah považoval za skutočne „založený na dôkazoch“, musí spĺňať určité kritériá. Prostredníctvom rozsiahlej štúdie v Ugande, Can't Wait to Learn teraz splnil tieto kritériá, čo znamená vzrušujúci vývoj pre program.

Prax založená na dôkazoch je koncepcia, že pracovné postupy, ako napríklad ošetrovateľstvo, vzdelávanie alebo psychosociálna podpora detí, by mali byť založené na vedeckých dôkazoch. Zahŕňa použitie prísnych výskumných procesov na preukázanie vplyvu intervencií, a nie spoliehanie sa na tradíciu, intuíciu alebo osobnú skúsenosť. Organizácie poskytujúce pomoc musia byť ochotné niesť zodpovednosť, aby zabezpečili, že nespôsobia viac škody ako úžitku.

Prístup založený na dôkazoch začína zásahmi, ktoré prechádzajú vedeckým výskumom, ako sú hodnotenia uskutočniteľnosti alebo kontrolované pokusy. Zistenia z týchto štúdií sa používajú na prispôsobenie a zlepšenie metódy, ak sú nepresvedčivé alebo nedostatočné. Ak sú zistenia pozitívne, intervencia postúpi do ďalšej fázy hodnotenia.

Can't Wait to Learn podstúpila za posledných 18 mesiacov randomizovanú kontrolovanú skúšku v Ugande. Štúdie sa zúčastnilo 1507 detí z 30 škôl v okrese Isingiro. Polovica škôl nahradila bežné hodiny angličtiny a matematiky kurzom Neviem sa dočkať, aby sa priamo porovnala jeho efektivita. Výsledky štúdie, ktorá bude čoskoro publikovaná vo vedeckom časopise, dokazujú, že Can't Wait to Learn nielenže funguje lepšie ako štandardné vzdelávanie, ale tiež prekonáva väčšinu EdTech programov používaných v podobných prostrediach.

Táto skúška v Ugande upevňuje Can't Wait to Learn ako plnohodnotný program založený na dôkazoch. Je súčasťou zbierky 10 výskumných štúdií, ktoré uskutočnila organizácia War Child v krajinách ako Čad, Jordánsko, Libanon a Sudán od začiatku programu. Štúdia v Sudáne zistila, že deti sa zlepšili takmer dvakrát viac v matematike a takmer trikrát viac v čítaní v porovnaní s vládnym vzdelávacím programom pre deti mimo školy.

Tento míľnik v Ugande predstavuje začiatok škálovateľskej cesty Can't Wait to Learn. V súlade s lokalizačným prístupom bola realizácia programu odovzdaná miestnej samospráve. Zdieľaním toho, čo funguje a čo nie, prostredníctvom výskumu, sa Can't Wait to Learn zameriava na podporu zmysluplného pokroku smerom k poskytovaniu bezplatného, ​​spravodlivého a kvalitného vzdelávania pre všetky deti postihnuté konfliktom.

Can't Wait to Learn bol pôvodne vyvinutý v Sudáne v roku 2012 a odvtedy bol testovaný a implementovaný v rôznych krajinách. Doposiaľ zasiahol približne 100,000 XNUMX detí so sľubnými vyhliadkami na budúci rast.

Zdroje:

– Can't Wait to Learn – Program digitálneho vzdelávania War Child pre deti postihnuté konfliktom

– Mark Jordans, profesor globálneho duševného zdravia detí a dospievajúcich a riaditeľ výskumu a vývoja pre deti z vojny

– Jasmine Turner, vedúca výskumu pre Can't Wait to Learn