Využitie učňovského vzdelávania na odstránenie medzery v digitálnych zručnostiach

Poplatok za učňovské vzdelávanie zaviedla vláda Spojeného kráľovstva v roku 2017 ako spôsob, akým môžu veľkí zamestnávatelia investovať do učňovského vzdelávania. Zamestnávatelia s platmi nad 3 milióny libier ročne sú povinní odviesť 0.5 % z ich celkovej ročnej mzdy do odvodového fondu. Tieto prostriedky potom môžu použiť na podporu vlastných nákladov na učňovskú prípravu a hodnotenie alebo ich previesť na iného zamestnávateľa. Platnosť všetkých nevyužitých prostriedkov však končí.

Existuje široká škála učňovských štandardov dostupných na rôznych úrovniach, vrátane tých v digitálnych povolaniach. Inštitút pre učňovské vzdelávanie a technické vzdelávanie (IfATE) poskytuje mapy povolaní, ktoré zamestnávateľom pomáhajú identifikovať cesty postupu a zvyšovania kvalifikácie pre učňov. Univerzity zamerané na odbornú prípravu, ako je Buckinghamshire New University (BNU), tiež vstúpili na trh učňovského vzdelávania s vyšším a vyšším titulom, ktorý ponúka poskytovanie učňovského vzdelávania v odvetviach, ako je zdravotníctvo, polícia, strojárstvo, obchod a manažment a digitálne technológie.

Zamestnávatelia často prijímajú učňov do učňovskej prípravy nižšej úrovne a ponúkajú im príležitosti na zvýšenie kvalifikácie na úroveň úplného stupňa. To umožňuje učňom získať úplný bakalársky titul v kratšom časovom rámci v porovnaní s tradičnými štyrmi rokmi.

Aj keď môžu existovať obavy týkajúce sa miery dokončenia učňovského vzdelávania, zamestnávatelia by mali starostlivo zvážiť výsledky poskytovateľov, o ktorých uvažujú. Napríklad BNU má mieru dokončenia viac ako 90 % na učňovskom stupni Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Tento konkrétny učňovský štandard má šesť odlišných ciest, vrátane softvérového inžinierstva, IT poradenstva, kybernetickej bezpečnosti, sietí, analýzy dát a obchodnej analýzy.

Poskytovatelia školení môžu ponúkať rôzne modely doručenia, ako napríklad denné uvoľnenie alebo blokové doručenie. Môžu tiež vyvinúť modely dodávky na mieru pre zamestnávateľov, ktorí môžu prijať minimálny počet učňov.

Učňovské vzdelanie môže byť transformačné z hľadiska osobného rozvoja. Poskytujú študentom cenné pracovné skúsenosti a možnosť získať titul bez nahromadenia dlhu. Stupeň učňovskej prípravy sa neobmedzuje len na absolventov škôl; prospievajú aj existujúcim zamestnancom, ktorí sa chcú zdokonaliť, alebo kariérnym prepínačom hľadajúcim nové príležitosti. Tieto učňovské programy tiež premosťujú rozdiely v zručnostiach medzi univerzitným vzdelávaním a požiadavkami priemyslu.

Na efektívne využitie učňovského vzdelávania na zníženie rozdielu v digitálnych zručnostiach musia zamestnávatelia vytvoriť učňovské úlohy alebo ponúknuť existujúcim zamestnancom školenia financované z poplatkov. Mali by tiež zvážiť úroveň učňovskej prípravy a špecifické normy učňovskej prípravy, ktoré zodpovedajú potrebám ich pracovnej sily.

Aby sa zamestnávatelia zorientovali v zložitom svete učňovskej prípravy, môžu sa pozrieť na úspešné príklady z iných organizácií. Napríklad Crimson, IT spoločnosť so sídlom vo West Midlands, vyvinula úspešný učňovský program. Prijímajú absolventov škôl do učňovskej prípravy úrovne 4 a ponúkajú im možnosť pokračovať v učňovskom programe IT konzultant. Vo svojom podnikaní majú vysoký podiel učňov a silné odhodlanie vychovávať budúce talenty.

Záverom možno povedať, že učňovské vzdelanie má potenciál riešiť medzeru v digitálnych zručnostiach a pripraviť ďalšiu generáciu digitálnych technológov. Využitím učňovského poplatku a spoluprácou s dôveryhodnými poskytovateľmi školení môžu zamestnávatelia poskytnúť cenné príležitosti jednotlivcom na rozvoj ich zručností a získanie pracovných skúseností v nových technológiách.

