Unity oznamuje nové poplatky za inštalácie hier pomocou Unity Engine

By

Unity, popredná platforma na vývoj hier, nedávno oznámila, že zavedie nový poplatok pre každú hru nainštalovanú pomocou Unity Engine. Tento poplatok, známy ako Unity Runtime Fee, sa bude vzťahovať na hry, ktoré za posledný rok prekročili určitú hranicu výnosov a počet inštalácií za celý život.

Špecifické limity a poplatky sa líšia v závislosti od typu predplatného Unity, ktoré má vývojár. Pre používateľov Unity Personal a Unity Plus je hranica výnosov nastavená na 200,000 200,000 USD ročne s počtom inštalácií za celú dobu životnosti 1 1. Na druhej strane účty Unity Pro a Unity Enterprise majú vyššiu hranicu tržieb XNUMX milión USD ročne a XNUMX milión celoživotných inštalácií.

Poplatky za prekročenie týchto limitov sa tiež líšia pre každý typ predplatného. Vývojárom Unity Personal sa bude účtovať 0.20 USD za každú inštaláciu nad limit, zatiaľ čo účty Unity Enterprise zaplatia iba 0.01 USD za každú inštaláciu nad 2 milióny. Vývojári na rozvíjajúcich sa trhoch dostávajú znížené poplatky, pričom účty Unity Personal platia 0.02 USD za inštaláciu a účty Enterprise platia 0.005 USD za inštaláciu.

Predovšetkým sa tieto poplatky budú vzťahovať aj na existujúce hry postavené na Unity, ak spĺňajú prahové hodnoty príjmu a počtu inštalácií. Je dôležité spomenúť, že Unity Runtime Fee sa nevzťahuje na neherné aplikácie.

Unity odôvodňuje implementáciu tohto poplatku zdôraznením, že pri každom stiahnutí hry sa nainštaluje aj Unity Runtime. Spoločnosť verí, že inštalačný poplatok zachová pre tvorcov finančné zisky zo zapojenia hráčov, na rozdiel od modelu zdieľania príjmov.

Okrem týchto zmien spoločnosť Unity oznámila ukončenie svojej úrovne predplatného Unity Plus. Existujúci predplatitelia Plus budú mať možnosť upgradovať na Unity Pro na jeden rok za cenu Plus.

Unity Engine, známy svojimi všestrannými a výkonnými možnosťami vývoja hier, sa môže pochváliť miliardami stiahnutí mesačne. Táto nová štruktúra poplatkov má za cieľ podporovať neustály rast a rozvoj tvorcov hier pri zachovaní integrity ekosystému Unity.

Zdroje:

– Unity oznamuje runtime poplatok za inštaláciu hry

– Poplatky a zmeny predplatného Unity