Intel predstavuje Thunderbolt 5: Zvýšenie šírky pásma pre rýchlejšie nabíjanie a externé GPU

By

Intel nedávno predstavil Thunderbolt 5, nový štandard, ktorý ponúka výrazné zvýšenie šírky pásma pre populárny konektor. S Thunderbolt 5 môžu používatelia očakávať, že budú nabíjať pripojené notebooky oveľa rýchlejšie v porovnaní s jeho predchodcom Thunderbolt 4. Intel navyše vidí potenciál Thunderboltu 5 oživiť predtým prehliadaný produkt: externú grafickú procesorovú jednotku (GPU) pre hráčov. a kreatívcov.

S pôsobivou obojsmernou šírkou pásma 80 gigabitov, dvojnásobnou v porovnaní s Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 tiež poskytuje ohromujúcu šírku pásma 120 Gbps pre externé displeje. Toto trojnásobné zvýšenie umožňuje používateľom napájať viacero 8K displejov alebo jeden displej s výnimočnou obnovovacou frekvenciou až 540 Hz. Vďaka tomuto vylepšeniu je Thunderbolt 5 žiaducou voľbou pre tých, ktorí hľadajú najlepšie herné monitory na trhu.

Vyššia rýchlosť a väčšia šírka pásma Thunderbolt 5 neprospieva len prenosu dát, ale aj rýchlosti nabíjania. Zariadenia Thunderbolt 5 môžu poskytnúť výkon až 240 W, čo potenciálne eliminuje potrebu samostatného napájacieho portu na mnohých notebookoch. Tento vývoj umožňuje viac priestoru pre ďalšie porty na šasi notebooku, čím sa zvyšuje pohodlie a konektivita.

Podľa Jasona Zillera, vedúceho divízie klientskej konektivity spoločnosti Intel, by zvýšená šírka pásma Thunderbolt 5 mohla vyvolať opätovný záujem o externé grafické karty. V minulosti si ľudia kupovali skrinky, v ktorých boli umiestnené výkonné grafické karty a napájacie zdroje, aby zlepšili grafické možnosti svojich počítačov. Tieto externé GPU však nikdy nezískali veľkú popularitu kvôli ich nákladom a objemnosti. Ziller verí, že vylepšený výkon Thunderbolt 5 by mohol vrátiť externé GPU späť do hlavného prúdu, pretože zdvojnásobenie šírky pásma otvára príležitosti na zlepšenie výkonu a rozšírené možnosti.

Ziller tiež naznačil možnosť externých akcelerátorov AI v budúcnosti, pričom uviedol rastúci dopyt po AI v klientskom priestore. Zatiaľ čo sa očakáva, že zariadenia vybavené Thunderbolt 5 prídu na trh až v roku 2024, spotrebitelia môžu očakávať výrazné zvýšenie rýchlosti a potenciálne oživenie externých GPU.

Na záver, Intel Thunderbolt 5 ponúka výrazne vylepšenú šírku pásma, čo umožňuje rýchlejšie nabíjanie a potenciálne oživenie externých GPU. Vďaka schopnosti napájať displeje s vysokým rozlíšením a poskytovať zvýšený výkon je Thunderbolt 5 pripravený zlepšiť používateľskú skúsenosť pre hráčov, kreatívcov a každého, kto hľadá rýchlejšie prenosy dát. Na úplný potenciál Thunderbolt 2024 a jeho vplyv na trh si však budeme musieť počkať do roku 5.

Zdroje:

- PC hráč

– Razer

– CalDigit