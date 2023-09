EA oznamuje, že Project Rene: The Next-Gen Sims Game bude zadarmo na stiahnutie

By

Spoločnosť EA odhalila nové podrobnosti o svojej pripravovanej hre Sims novej generácie s kódovým označením Project Rene. V blogovom príspevku počas prezentácie Behind The Sims spoločnosť oznámila, že hra bude k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Tento krok nasleduje po úspechu hry The Sims 4, ktorá bola minulý rok voľne dostupná.

Bezplatná možnosť stiahnutia pre Project Rene znamená, že hráči sa budú môcť pripojiť, hrať a skúmať hru bez potreby predplatného, ​​nákupu základnej hry alebo energetickej mechaniky. EA má v úmysle uľahčiť hráčom pozývanie alebo pripojenie sa k priateľom a zažitie nových funkcií, príbehov a výziev.

EA však objasnilo, že hra bude mať stále zakúpený obsah a balíčky, podobne ako The Sims 4. Ale cenová štruktúra a spôsob predaja týchto položiek sa môže líšiť od aktuálnej hry. EA uviedla príklad pridania základného počasia ako bezplatnej funkcie pre každého, zatiaľ čo budúce balíčky sa môžu zamerať na konkrétne témy, ako sú zimné športy alebo súťaže.

Vydanie Project Rene neznamená koniec podpory pre The Sims 4. EA plánuje pokračovať v poskytovaní aktualizácií a nového obsahu pre komunitu The Sims 4 v dohľadnej dobe.

Hoci nebol oznámený žiadny konkrétny dátum spustenia, EA pracuje na transparentnejšom procese vývoja pre Project Rene. Spoločnosť predtým prezradila, že hra ponúkne sólo aj multiplayerové zážitky, pričom viac informácií o súprave multiplayerových komponentov bude odhalených neskôr v tomto roku.

Zdroj: [The Verge](zdroj)