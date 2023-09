Prvý potomok predstavuje nového hrdinu, Sharen Juliciu: Half-Woman Half-Machine Smrtiaci zabijak

Nadchádzajúca strieľačka Nexon, The First Descendant, vyvolala medzi hráčmi veľký humbuk. Táto hra novej generácie poháňaná Unreal Engine 5 je pripravená na vydanie pre PC, PS5 a Xbox Series X|S. Nedávno bol odhalený nový hrdina menom Sharen Julicia, ktorý predvádza svoje smrtiace schopnosti v traileri na odhalenie hry.

Sharen Julicia, fascinujúca postava napoly ženy a napoly stroja, prináša do Prvého potomka jedinečný herný štýl. Jej odbornosť spočíva v boji na blízko, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre hráčov, ktorí preferujú agresívne taktiky. Sharen využíva kamufláž na kradmé prístupy aj rýchle ústupy, čo jej umožňuje nepozorovane sa priblížiť k nepriateľom.

Jedna z pasívnych schopností Sharen, Assassinator, jej umožňuje spôsobovať väčšie poškodenie nepriateľom, ktorí sa na ňu nezameriavajú. Táto schopnosť ešte zosilňuje jej smrtiaci dopad na bojisko. Okrem toho má Sharen celý rad aktívnych zručností, ktoré zvyšujú jej útočný potenciál. Jej Cutoff Beam spustí útok elektrickým lúčom, ktorý nielenže spôsobí poškodenie, ale na jej ciele použije aj elektrický šok.

Ďalšou aktívnou zručnosťou, ktorú má, je aktívna kamufláž, ktorá skrýva jej prítomnosť, kým nezaútočí. Táto technika spustí režim Ambush, keď sa maskovanie skončí, čím sa zvýši poškodenie jej ďalšieho úderu. Okrem toho môže Sharen nasadiť Shock Nuts, výbušniny, ktoré omráčia jej protivníkov, a Flash Daggers, ktoré vypustia viacero projektilov na nepriateľov v rámci jej mieriaceho dosahu. Tieto dýky spôsobujú výbušné poškodenie a vyvolávajú elektrický šok.

The First Descendant sľubuje vzrušujúcu hrateľnosť a intenzívne bitky a Sharen Julicia pridáva do hry ďalší vzrušujúci aspekt. Hráči môžu očakávať akčný zážitok s týmto smrteľným zabijakom napoly ženy a napoly stroja. Zostaňte naladení na nové exkluzívne zábery z hry, pretože IGN čoskoro odhalí ďalšie podrobnosti o The First Descendant.

definícia:

– Looter shooter: Podžáner videohier, ktorý kombinuje prvky rabovania a streľby, kde hráči zbierajú zbrane, muníciu a výstroj, zatiaľ čo sa zapájajú do boja.

– Unreal Engine 5: Najmodernejší engine na vývoj hier vytvorený spoločnosťou Epic Games.

– Efekt zásahu elektrickým prúdom: Herná mechanika, ktorá spôsobuje ďalšie poškodenie alebo stavové efekty na ciele zasiahnuté elektrickým útokom.

Zdroje:

– Ryan McCaffrey, výkonný redaktor IGN ukážok a hostiteľ Xbox show a rozhovorov.