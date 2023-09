Apple Watch Series 9 a Ultra 2: Čo je nové v roku 2023?

By

V roku 2022 spoločnosť Apple urobila vlny vydaním odolných hodiniek Apple Watch Ultra, jedného z najväčších uvedení za posledné roky. Minulý rok bol predstavený aj rad 8, ktorý obsahoval snímanie teploty pokožky. Aj keď Series 9 a Ultra 2 nemusia byť také prelomové, prinášajú na stôl niekoľko pozoruhodných vylepšení.

Séria 9 si zachováva dizajn svojho predchodcu, radu 8, ale prichádza s rýchlejším čipsetom S9. Tento vylepšený výpočtový výkon zvyšuje nielen rýchlosť, ale aj životnosť batérie. Žiadosti Siri je teraz možné spracovať na zariadení, čím sa eliminuje potreba pripojenia Wi-Fi alebo silného mobilného pokrytia na ovládanie hodiniek. Okrem toho bola predstavená nová možnosť ružovej farby.

Ultra 2 s cenou 799 dolárov sú najdrahšie hodinky Apple. Môže sa pochváliť neuveriteľne jasným displejom, ktorý dosahuje až 3,000 2 nitov, čo uľahčuje kontrolu športových údajov, ktoré sa rýchlo menia, ako je napríklad nadmorská výška. Ultra 9 aj séria XNUMX obsahujú novú funkciu s názvom Double Tap, ktorá používateľom umožňuje vykonávať jednoduché akcie, ako je zavesenie hovoru alebo spustenie časovača, ťuknutím prsta a palca na hodinky.

Udržateľnosť bola tento rok kľúčovým zameraním spoločnosti Apple. Hodinky teraz používajú recyklovaný kobalt v batérii a recyklované materiály v puzdre. Apple tiež predstavil nový materiál s názvom FineWoven, vyrobený z 86% recyklovaného obsahu, pre svoje športové slučky. Spoločnosť vynaložila úsilie na zníženie emisií uhlíka investíciami do využívania obnoviteľnej energie.

Keď sa pozrieme do budúcnosti, povesti naznačujú, že Apple môže mať v zásobe významné vylepšenia pre Apple Watch X, ktorých vydanie sa očakáva v roku 2024 alebo 2025. Špekulované vylepšenia zahŕňajú tenšie puzdro a nový systém uchytenia remienka. Watch X môžu mať tiež microLED displej pre lepšiu výdrž batérie a väčšiu obrazovku.

Pokiaľ ide o funkcie súvisiace so zdravím, spoločnosť Apple neustále zavádza nové funkcie s každou iteráciou. Potenciálne budúce pridania by mohli zahŕňať monitorovanie krvného tlaku a neinvazívne monitorovanie glukózy v krvi. Tieto vlastnosti by boli obzvlášť prospešné pre jedincov s cukrovkou alebo prediabetom.

Cieľ spoločnosti Apple súperiť s Garminom v kategórii prémiových športových hodiniek je evidentný vďaka predstaveniu nových hardvérových a softvérových funkcií. Nedávno ohlásený WatchOS 10 prináša vylepšené možnosti pre sériu 9 a Ultra 2, ako napríklad možnosť premeniť váš telefón na automatický cyklistický počítač počas cyklistického tréningu.

Zatiaľ čo Apple Watch SE, základná možnosť, nedostali tento rok žiadne vylepšenia, Series 9 a Ultra 2 prinášajú dostatok vylepšení na to, aby nadšencov Apple nadchli. Predobjednávky týchto hodiniek už začali a dostupnosť začína 22. septembra.

