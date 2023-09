Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo predviedlo vylepšenú grafiku a časy načítania

Nedávno sa šírili zvesti o ďalšej konzole Nintendo, predbežne nazvanej „Switch 2“. Podľa správ od Eurogamer a VGC mali vybraní vývojári možnosť demonštrovať konzolu počas Gamescom 2023. Demo obsahovalo vylepšenú verziu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hoci špecifiká vylepšení v tom čase neboli poskytnuté.

Z nedávneho podcastu Nate the Hate sa teraz objavili nové informácie, o ktorých sa hovorí. Hostiteľ tvrdil, že technologická ukážka Gamescom predstavila Breath of the Wild s rýchlosťou 4K 60 snímok za sekundu, pričom pozoruhodným zlepšením bolo odstránenie časov načítania. Je dôležité objasniť, že tieto fámy neznamenajú, že štartovací titul Switch bude znovu vydaný s ďalším hardvérom. Slúžil skôr na demonštráciu technického pokroku nástupcu.

Existujú tiež tvrdenia, že tech demo využívalo DLSS 3.5, technológiu upscalingu AI v reálnom čase od Nvidie. Nie je však isté, či demo využívalo celú sadu funkcií verzie 3.5, ako napríklad generovanie snímok. Zahrnutie DLSS je témou špekulácií pre nástupcu Switch už niekoľko rokov a zmienka o verzii 3.5 je určite zaujímavá.

Počas podcastovej konverzácie hostiteľ uviedol, že možným dátumom bol marec 2024, hoci nebolo jasné, či sa to týkalo odhalenia alebo dátumu vydania. Predchádzajúce zvesti zo začiatku tohto roka navrhovali vydanie Switch 2024 koncom roku 2.

Je dôležité poznamenať, že tieto fámy nie sú v súčasnosti oficiálne potvrdené spoločnosťou Nintendo. Informácie sú založené na zdrojoch a počutiach. Okrem toho, ak sú tieto špecifikácie presné, je nevyhnutné vziať do úvahy, že technická ukážka zobrazená na Gamescom nemusí nevyhnutne odrážať funkcie finálnej konzoly.

Keďže tieto zvesti stále kolujú, je vzrušujúce uvažovať o možnostiach vylepšenej verzie Breath of the Wild na „Switch 2“. Kým však Nintendo nepríde k oficiálnym oznámeniam, tieto fámy treba brať s rezervou.

Zdroje:

– Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate podcast