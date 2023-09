Apple predlžuje zmluvu so spoločnosťou Qualcomm o používaní 5G modemových čipov do roku 2026

By

Apple oznámil, že predĺži svoju dohodu so spoločnosťou Qualcomm o používaní svojich systémov Snapdragon 5G Modem-RF Systems na uvedenie svojich smartfónov na trh minimálne do roku 2026. To znamená, že Apple bude aj naďalej používať komponenty Qualcomm vo svojich telefónoch iPhone počas nasledujúcich troch rokov. Toto rozhodnutie prichádza ako oneskorenie plánov spoločnosti Apple na vývoj vlastných 5G modemových čipov, ktorých uvedenie sa očakávalo v roku 2024.

Odborníci sa rozchádzajú v názore na dôvody oneskorenia spoločnosti Apple vo vývoji vlastných čipových súprav. Niektorí špekulujú, že pre Apple je vytvorenie vlastného kremíka celulárneho modemu náročnejšie, než sa očakávalo, zatiaľ čo iní naznačujú, že problémy spôsobujú problémy s dodávateľským reťazcom. Alejandro Cadenas, Associate Vice President IDC, poznamenal, že prioritou Apple je vývoj vlastných čipových súprav a ukončenie zmluvy s Qualcommom, ale spoločnosť potrebuje viac času na zabezpečenie kvality svojej alternatívy.

Aj keď úsilie spoločnosti Apple o vývoj vlastných 5G čipových súprav môže trvať dlhšie, ako sa očakávalo, priemyselní analytici sa domnievajú, že spoločnosť je naďalej odhodlaná čeliť tejto výzve a vyčleňuje na túto úlohu značné zdroje. Predĺženie dohody medzi Apple a Qualcomm poskytuje obom spoločnostiam krátkodobú až strednodobú istotu.

Existujú špekulácie, že obnovená dohoda Apple s Qualcomm môže súvisieť so snahou spoločnosti posilniť svoje dodávateľské reťazce, najmä kvôli zvýšeným výzvam v Číne. Apple sa možno snaží diverzifikovať zdroje komponentov a znížiť závislosť od jedného dodávateľa.

Bez ohľadu na dôvody oneskorenia sa toto rozšírenie považuje za víťazstvo pre Qualcomm, pretože Apple sa naďalej spolieha na svoje komponenty. Podrobnosti zmluvy neboli zverejnené, ale predpokladá sa, že je podobná dohode dosiahnutej medzi týmito dvoma spoločnosťami v roku 2019 po súdnych sporoch. V tomto urovnaní Apple stiahol svoje právne nároky voči Qualcommu a súhlasil s používaním svojich čipov v telefónoch iPhone, čo nakoniec viedlo k tomu, že Apple získal obchod so smartfónmi od Intelu.

Napriek oneskoreniu sa očakáva, že Apple nakoniec vydá svoje vlastné 5G modemové čipy, ale časový rámec zostáva neistý.

