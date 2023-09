Časy vydania pre The Teal Mask DLC v hre Pokemon Scarlet and Violet

Tréneri po celom svete netrpezlivo očakávajú vydanie prvého DLC Pokémon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Spustenie je naplánované na stredu 13. septembra a hráči sú zvedaví na konkrétne časy vydania v ich regióne.

Podľa potvrdených informácií vyjde The Teal Mask DLC v nasledujúcich časoch:

– 6:12 tichomorského času (XNUMX. septembra)

– 8:12 centrálneho času (XNUMX. septembra)

– 9:12 východného času (XNUMX. septembra)

– 2:13 britského času (XNUMX. septembra)

– 3:13 stredoeurópskeho času (XNUMX. september)

– 5:30 indického času (13. september)

– 9:13 japonského času (XNUMX. septembra)

Tieto časy sa môžu zmeniť, ale očakáva sa, že hra bude spustená v stanovenom čase. Hráči by mali byť informovaní o akýchkoľvek oznámeniach týkajúcich sa zmien času vydania.

Teal Mask je súčasťou The Hidden Treasure of Area Zero DLC pre Pokemon Scarlet and Violet. DLC vezme hráčov na školský výlet do Kitakami, pulzujúcej dediny plnej sviatočných aktivít a pouličných predajcov. Spoločnosť Pokemon Company už predstavila nové vreckové príšery, legendárky a postavy, ktoré budú predstavené v The Teal Mask.

Úniky tiež odhalili ďalšie informácie o nových schopnostiach, položkách Pokedex a vreckových príšerách, ako je Bloodmoon Ursaluna. Druhá časť DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero s názvom The Indigo Disk je naplánovaná na Q4/Winter v roku 2023.

Hráči, ktorí chcú zažiť The Teal Mask DLC, budú musieť vlastniť buď Pokemon Scarlet alebo Pokemon Violet. Tí, ktorí vlastnia obe hry, si budú musieť zakúpiť samostatné kópie Teal Mask.

Napriek počiatočným technickým problémom, ktoré ovplyvnili ponorenie hráčov a skúsenosti, mali Pokemon Scarlet and Violet mimoriadne úspešný štart a stali sa najväčším vydaním Nintenda všetkých čias s 10 miliónmi predaných kópií za prvé tri dni.

