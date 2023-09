Panasonic predstavuje Lumix G9 II s vylepšeným automatickým zaostrovaním a pokročilými funkciami

By

Spoločnosť Panasonic dnes predstavila veľmi očakávaný Lumix G9 II, nástupcu svojho vlajkového fotoaparátu G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II je navrhnutý pre hybridných tvorcov, ktorí uprednostňujú fotografie aj video. Výnimočnou vlastnosťou tohto fotoaparátu je jeho vylepšený systém automatického zaostrovania, ktorý bol prvýkrát predstavený v Panasonic Lumix S5 II.

Nový systém automatického zaostrovania ponúka rýchlejšie a presnejšie zaostrovanie so zvýšeným systémom 779 fázovej detekcie. Obsahuje tiež pokročilé algoritmy na rozpoznávanie a sledovanie objektov, ktoré umožňujú efektívne sledovanie ľudí, zvierat (vrátane očí), áut a motocyklov. Hoci rozsah uznávaných predmetov nemusí byť taký rozsiahly ako pri iných značkách, pokrýva kľúčové oblasti, na ktoré sa zameriava väčšina fotografov.

Vo vnútri G9 II sa nachádza novo navrhnutý 25.2 MP snímač Live MOS MFT spárovaný s úplne novým procesorom. Fotoaparát využíva režim posunu pixelov s vysokým rozlíšením, ktorý umožňuje snímanie z ruky a produkovať snímky s rozlíšením 100 MP. Hodnoty ISO sa pohybujú od 100 do 25,600 XNUMX.

Rýchlosť sériového snímania G9 II je pôsobivých 60 snímok za sekundu s nepretržitým automatickým zaostrovaním, ktoré možno pomocou elektronickej uzávierky zvýšiť na 75 snímok za sekundu bez automatického zaostrovania. S mechanickou uzávierkou ponúka fotoaparát o niečo nižšiu rýchlosť sériového snímania 14 fps (AF-S) alebo 10 fps (AF-C). Okrem toho je k dispozícii režim pred zhlukom, ktorý možno nastaviť tak, aby zachytil akciu 1.5, 1 alebo 0.5 sekundy pred úplným stlačením spúšte, čím sa zabezpečí, že nezmeškáte žiadne dôležité momenty.

Lumix G9 II je kompatibilný so širokou škálou objektívov Micro Four Thirds od Panasonic, Olympus, Leica a ďalších značiek, čím poskytuje fotografom rozsiahly arzenál pre každú situáciu pri fotografovaní. Panasonic tiež vylepšil svoj systém stabilizácie obrazu s až 8 zastávkami stabilizácie v tele (BIS) a pokročilým Active IS pre dodatočnú stabilizáciu počas pohybu.

Pokiaľ ide o možnosti videa, G9 II ponúka rozlíšenie videa 5.7K 60p, 4K 120p alebo FullHD 240p. Dokáže nahrávať pomocou plného snímača v pomere 4:2:0 10-bit, čím poskytuje až 13 zastavení dynamického rozsahu pri snímaní vo V-Log. Kamera podporuje nahrávanie v Apple ProRes a umožňuje používateľom vytvárať a inštalovať svoje vlastné LUT v reálnom čase alebo si vybrať z 19 vopred pripravených LUT.

Dizajn karosérie modelu G9 II bol v porovnaní s jeho predchodcom vylepšený a vyznačuje sa plochejším vrchom pripomínajúcim Lumix S5 II. Horná obrazovka bola nahradená samostatným voličom funkcií a celkové rozloženie zostáva známe existujúcim strieľačkám Panasonic. Fotoaparát sa môže pochváliť 3-palcovým kĺbovým displejom s 1,080 3,680 XNUMX XNUMX bodmi a elektronickým hľadáčikom s XNUMX XNUMX XNUMX bodmi.

Lumix G9 II bude dostupný koncom novembra s počiatočnou cenou 1,899 1,699 $ / 12 60 £ len za telo. Vo Veľkej Británii sa bude predávať v dvoch súpravách: jedna s objektívom Panasonic 3.5-5.6 mm f/1,899-12 ASPH Power OIS za 60 2.8 £ a druhá s Leica DG Vario-Elmarit 4.0-2,249 mm f/XNUMX-XNUMX ASPH objektív za XNUMX XNUMX libier.

Celkovo je Panasonic Lumix G9 II pôsobivý fotoaparát s pokročilým automatickým zaostrovaním, stabilizáciou obrazu a funkciami videa. Ponúka všestranný zážitok z natáčania pre hybridných tvorcov, ktorí požadujú vysokokvalitné fotografie a videá.

