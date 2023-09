Preskúmajte boj Zero-G v hre Starfield: Quest Worth Undertaking

By

Starfield, veľmi očakávané RPG s otvoreným svetom vyvinuté spoločnosťou Bethesda, hýbe hráčskou komunitou svojou pohlcujúcou hrateľnosťou a rozsiahlym vesmírom, ktorý treba preskúmať. Spomedzi mnohých questov dostupných v hre vyniká najmä jeden ako vzrušujúci zážitok: „Sure Bet“.

Táto vedľajšia úloha sa odohráva v systéme Alpha Centauri a začína v malom priemyselnom meste Gagarin Landing. Hráči sa stretnú s Lizzy, barmankou, ktorá chce upútať pozornosť manažérov spoločnosti cenným a drahým alkoholom. Aby hráči splnili jej požiadavku, musia sa vydať na misiu nájsť stratený chlast na opustenej nákladnej lodi.

To, čo odlišuje toto pátranie, je nečakaný zvrat v boji v nulovej gravitácii, s ktorým sa na lodi stretnete. Keď hráči skúmajú opustené plavidlo, umelá gravitácia zlyhá, čo spôsobí, že všetko vrátane hráča, predmetov a vesmírnych pirátov sa každých 30 sekúnd vznáša v nule G. Toto dynamické prepínanie gravitácie ponúka jedinečný a vzrušujúci bojový zážitok.

Pomocou zmien gravitácie vo svoj prospech môžu hráči rýchlo manévrovať na vyššie miesta alebo sa zamerať na nepriateľov, ktorí sú vyradení z krytu a vznášajú sa pod holým nebom. Boj sa stáva ešte zábavnejším, keď hráči môžu používať zbrane, ako sú brokovnice, čo má za následok niekoľko veselých momentov, keď sú tlačení dozadu do stien.

Okrem boja slúžia zmeny gravitácie aj ako základ pre ľahké traverzové hádanky, ktoré pridávajú ďalšiu úroveň zábavy. Hráči musia prechádzať loďou, manévrovať cez plávajúce trosky, pričom si zachovávajú svoju dynamiku a riešia hádanky, aby napredovali.

Úloha „Sure Bet“ predstavuje pôsobivý fyzikálny engine v Starfield. Napriek kritike za uzamknutú snímkovú frekvenciu 30 snímok za sekundu na konzolách táto úloha ukazuje obrovský potenciál hry a veľmi podrobný svet. Schopnosť presne sledovať a udržiavať polohu, kolízie a hybnosť každého objektu, zbrane a postavy počas každého posunu gravitácie je dôkazom technických možností hry.

Stojí však za zmienku, že mnohé z ďalších úloh v Starfielde tieto fyzikálne a simulačné systémy plne nevyužívajú. Zatiaľ čo tento quest slúži ako pozoruhodný príklad toho, čo môže hra dosiahnuť, hráči môžu chcieť viac questov, ktoré využívajú tieto nové mechanizmy.

Celkovo možno povedať, že quest „Sure Bet“ ponúka vzrušujúci a nezabudnuteľný zážitok vo vesmíre Starfield. So svojím bojom s nulovým G a pohlcujúcou hrateľnosťou ukazuje odhodlanie Bethesdy poskytovať pútavé questy, ktoré presahujú rámec tradičných misií v štýle aportovania. Je to quest, ktorý stojí za to podniknúť pre každého hráča Starfield, ktorý hľadá adrenalínové dobrodružstvo.

Zdroje:

– Najnovšia RPG s otvoreným svetom Starfield: Bethesda Game Studios

– Úloha „Sure Bet“ v Starfielde