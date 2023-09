Môže Starfield dosiahnuť 60 FPS na Xbox Series X? Digitálne zlievárenské testy dávajú nádej!

By

Technologickí experti z Digital Foundry vykonali testy, aby zistili, či Starfield, veľmi očakávaná hra od Bethesdy, dokáže na Xbox Series X bežať rýchlosťou 60 snímok za sekundu (FPS). Aj keď odpoveď nie je jednoduchá, výsledky poskytujú nádej na hráčov.

Digital Foundry použila súpravu AMD 4800S Desktop Kit, ktorá sa tesne zhoduje s GPU Xbox Series X, na spustenie Starfield v nastaveniach porovnateľných s verziou Xbox Series X. Potom znížili rozlíšenie na 1440p, ktoré zodpovedalo verzii Xbox Series S, a dôkladne preskúmali hru, aby vyhodnotili snímkovú frekvenciu.

Tím zistil, že väčšinu času hra bežala nad 40 FPS. To naznačuje, že možnou možnosťou by mohol byť režim 40 FPS s rôznymi nastaveniami GPU alebo vylepšeniami dynamického škálovania rozlíšenia. Ďalšou možnosťou je režim Variable Refresh Rate (VRR), ktorý by odomkol snímkovú frekvenciu pre hráčov s displejmi s podporou VRR.

Dosiahnutie konzistentných 60 FPS počas celej hry sa však pre Starfield zdá nepravdepodobné. Digital Foundry prichádza k záveru, že vyhradený režim výkonu 60 FPS je významnou výzvou. Napriek tomu vždy existuje šanca, že Bethesda by v budúcnosti mohla hráčov prekvapiť optimalizáciou.

definícia:

– FPS: Počet snímok za sekundu, miera obnovovacej frekvencie alebo snímkovej frekvencie hry alebo videa. Udáva, koľko jednotlivých snímok sa zobrazí za sekundu.

– GPU: Graphics Processing Unit, špecializovaný elektronický obvod, ktorý manipuluje a vykresľuje obrázky, videá a animácie.

– VRR: Variable Refresh Rate, technológia zobrazenia, ktorá umožňuje, aby sa obnovovacia frekvencia obrazovky dynamicky prispôsobovala snímkovej frekvencii zobrazovaného obsahu.

