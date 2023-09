Postupné vyraďovanie ovládačov tlačiarní od iných výrobcov v systéme Windows: Čo potrebujete vedieť

Podľa nedávneho podporného dokumentu vydaného spoločnosťou Microsoft je systém Windows nastavený na postupné vyraďovanie ovládačov tlačiarní tretích strán. Spoločnosť plánuje spoliehať sa na univerzálny „ovládač triedy“, ktorý podporuje štandardy ako Internet Printing Protocol (IPP) a je podporovaný alianciou Mopria. Očakáva sa, že k tejto zmene dôjde postupne od roku 2025.

Na začiatku spoločnosť Microsoft prestane akceptovať nové ovládače tlačiarní tretích strán v službe Windows Update. Aktualizácie existujúcich ovládačov budú naďalej povolené, no nové tlačiarne už nebudú mať možnosť pridávať prispôsobené ovládače tretích strán. Do roku 2026 budú všetky tlačiarne pripojené k počítaču so systémom Windows štandardne používať vstavaný ovládač triedy, aj keď existuje ovládač tretej strany. A od roku 2027 budú pre ovládače tlačiarní v službe Windows Update povolené iba opravy súvisiace so zabezpečením.

Pre používateľov, ktorí sa spoliehajú na ovládače tretích strán pri podpore starších tlačiarní bez podpory Mopria alebo IPP, neexistuje žiadny bezprostredný dôvod na obavy. Existujúce ovládače budú naďalej fungovať a možno ich nainštalovať zo služby Windows Update alebo stiahnuť manuálne. Spoločnosť Microsoft bude tiež pokračovať v podpisovaní nových ovládačov tlačiarní v rámci svojho Programu kompatibility hardvéru so systémom Windows, hoci tieto ovládače nebudú pridané do služby Windows Update po roku 2025.

Tento posun od ovládačov tretích strán je pozitívnym vývojom pre ekosystém Windows. Namiesto toho, aby sa museli zaoberať nafúknutými a často nespoľahlivými ovládačmi, ktorým chýbajú včasné aktualizácie, budú používatelia ťažiť z jednoduchosti a kompatibility ovládača triedy. Tento jediný ovládač dokáže spracovať rôzne zariadenia s podobnou funkcionalitou, čím zaistí, že staršie tlačiarne zostanú funkčné aj s novšími verziami softvéru. Výrobcovia tlačiarní môžu stále podporovať špecializované funkcie prostredníctvom voliteľných aplikácií na podporu tlače dostupných v obchode Windows Store.

Stojí za zmienku, že postupné vyraďovanie ovládačov tretích strán spoločnosťou Microsoft odráža existujúce trendy v odvetví. Väčšina moderných tlačiarní už podporuje Mopriu a má integrovanú podporu pre IPP od začiatku roku 2010. Spoločnosť Apple podnikla podobné kroky, keď v roku 2019 zavrhla ovládače tlačiarní pre macOS od tretích strán v prospech AirPrint založeného na IPP.

Hoci prechod na ovládače triedy ponúka lepšiu kompatibilitu, neodstráni všetky frustrácie súvisiace s tlačiarňami. Problémy, ako je uviaznutie fiktívneho papiera, odpojenie siete, požiadavky na vlastný atrament a obmedzenia skenera budú pravdepodobne pretrvávať. Odchod od ovládačov tretích strán je však krokom správnym smerom k efektívnejšej a stabilnejšej tlači.

Zdroje:

– Dokument podpory spoločnosti Microsoft