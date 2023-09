Izraelská centrálna banka zvažuje vydávanie digitálnych šekelov na modernizáciu platobných systémov

By

Izraelská centrálna banka, Bank of Israel, pokračuje v plánoch zaviesť digitálny šekel na zlepšenie platobných systémov v krajine. Hoci banka ešte neurobila konečné rozhodnutie o tom, či spustí digitálny šekel, zostáva odhodlaná zostať na čele prieskumu digitálnych mien a podporovať snahy o zálohové platobné systémy a finančný systém ako celok.

Bank of Israel vykonáva výskum a prípravu na možnú emisiu digitálneho šekela od novembra 2021. Potreba efektívnejšieho platobného systému podnietila túto iniciatívu, keďže banka uznala potenciálne výhody digitálnej meny centrálnej banky (CBDC ) už v roku 2017.

Guvernér Bank of Israel Amir Yaron zdôraznil, že je dôležité držať krok s digitalizáciou ekonomiky a vyrovnať sa s ostatnými vyspelými ekonomikami. Zdôraznil tiež, že ak by Izrael zaviedol digitálny šekel, uprednostnil by zachovanie úrovne súkromia porovnateľnej alebo potenciálne vyššej, ako ponúkajú existujúce digitálne platobné metódy.

Viceguvernér Andrew Abir zdôraznil potenciál digitálneho šekela na zavedenie väčšej konkurencie do izraelského finančného systému, ktorému v súčasnosti dominuje niekoľko veľkých bánk a inštitúcií. Poskytnutím rovnakých podmienok by CBDC mohla umožniť novým subjektom vstupujúcim na trh ponúkať finančné produkty a služby.

Projekt Bank of Israel's Sela, realizovaný v spolupráci s Hongkonským menovým úradom a Bankou pre medzinárodné zúčtovanie, preukázal realizovateľnosť maloobchodného CBDC. Tento projekt sa zameriava na kombináciu opatrení dostupnosti, konkurencie a kybernetickej bezpečnosti pri zachovaní výhod fyzickej hotovosti.

Úvaha centrálnej banky o digitálnom šekeli je reakciou na verejnú požiadavku na spravodlivejší finančný systém. Nedávne zvýšenie úrokových sadzieb zdôraznilo potrebu zvýšenej konkurencie, keďže komerčné banky nepreniesli zvýšenie sadzieb v plnej miere do zostatkov svojich klientov, čo viedlo k odporu verejnosti.

Na záver možno povedať, že hoci Banka Izraela ešte neprijala pevné rozhodnutie o vydaní digitálneho šekela, aktívne pokračuje v skúmaní a vývoji digitálnej meny s cieľom modernizovať platobné systémy a podporovať konkurencieschopnejšie finančné prostredie v krajine.

