Nový iPhone 15 bude predstavený: Čo môžete očakávať

Apple sa chystá odhaliť svoje najnovšie vlajkové smartfóny na svojom predstavení s názvom „Wanderlust“. Technologický gigant predstaví nový iPhone 15 a iPhone 15 Pro, pričom aktualizuje minuloročné modely iPhone 14. Udalosť prichádza v kľúčovom momente pre Apple, pričom globálny dopyt po nových smartfónoch je najnižší za posledných desať rokov. Výrobca iPhone bude hostiť podujatie v divadle Steva Jobsa v Apple Parku v Kalifornii. Hlavná prednáška sa bude vysielať naživo na YouTube.

Očakáva sa, že iPhone 15 bude uvedený na trh v piatok 22. septembra, pričom predobjednávky začnú 15. septembra. Apple pravdepodobne uvedie na trh dva modely iPhone 15 Pro – jeden model bežnej veľkosti so 6.1-palcovým displejom a väčší iPhone 15 Pro Max so 6.7-palcovou obrazovkou. Očakáva sa aj o niečo menej výkonné smartfóny iPhone 15 a iPhone 15 Plus.

Očakáva sa, že nový iPhone 15 bude obsahovať vylepšený mikročip A17 Bionic, ktorý poskytne efektívnejší procesor a zlepší výdrž batérie. Modely Pro budú vyrobené s titánovým rámom pre ľahšie a odolnejšie zariadenia. O všetkých modeloch iPhone 15 sa hovorí, že majú adaptívny displej s dierovanou kamerou v hornej časti telefónu, čím sa zbavuje „notch“ dizajnu.

Očakáva sa, že vylepšenia fotoaparátu budú ústredným bodom predstavenia iPhone 15. Základné modely budú obsahovať výkonnejší širokouhlý fotoaparát, zatiaľ čo modely Pro môžu obsahovať objektív fotoaparátu „periskopu“ pre vylepšené možnosti priblíženia. Tlačidlo stlmenia zvuku na boku telefónu môže byť navyše nahradené programovateľným „akčným“ tlačidlom.

Nový iPhone 15 bude tiež používať nabíjací kábel USB-C, ako to nariaďuje zákon EÚ na štandardizáciu nabíjačiek a boj proti elektronickému odpadu. Nový kábel môže spôsobiť, že staršie káble budú na nabíjanie zbytočné. Očakáva sa tiež vydanie Apple Watch Series 9 spolu s možnými aktualizáciami pre Apple Watch Ultra a slúchadlá AirPod.

Zatiaľ neboli zverejnené žiadne informácie o cenách pre iPhone 15.

Zdroje: Bloomberg, Nikkei, Apple