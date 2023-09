iPhone 15 bude používať USB-C: Čo potrebujete vedieť

By

iPhone 15, najnovšia iterácia ikonického smartfónu spoločnosti Apple, urobil veľkú zmenu, ktorá môže niektorých používateľov obťažovať. Aby Apple splnil európske predpisy, nahradil Lightning konektor novým USB-C konektorom oválneho tvaru na nabíjanie. To znamená, že používatelia budú musieť vymeniť svoje Lightning príslušenstvo, ako sú nabíjacie káble a slúchadlá, za nové produkty, ktoré využívajú USB-C.

Tento prechod pripomína, keď spoločnosť Apple v roku 30 prešla z 2012-pinového konektora na Lightning, čím sa mnohé príslušenstvo stalo zastaraným. Čo je však tentokrát iné, väčšina ľudí už má kábel USB-C. Mnoho zariadení vrátane slúchadiel, herných konzol a MacBookov od Apple už používa USB-C ako štandardný nabíjací port.

Prechod na USB-C je reakciou na mandát Európskej únie, ktorý od všetkých výrobcov smartfónov vyžaduje, aby do roku 2024 prijali spoločný nabíjací konektor. Cieľom je znížiť plytvanie na životné prostredie tým, že spotrebitelia budú môcť používať menej napájacích káblov.

Aj keď je štandardizácia nabíjacích káblov krokom vpred, je dôležité uvedomiť si potenciálne nebezpečenstvá spojené s káblami USB-C. Na rozdiel od kvalitných nabíjačiek lacnejšie USB-C káble nemajú potrebné čipy, ktoré ochránia vaše zariadenie pred výkyvmi napájania. Je dôležité investovať do odolných káblov od renomovaných značiek, aby ste predišli poškodeniu telefónu.

Je tiež dôležité dávať pozor, kam pripájate kábel USB-C. Zapojenie do zdrojov s vyšším napätím, než akceptuje váš telefón, môže potenciálne poškodiť alebo dokonca zabiť vaše zariadenie elektrickým prúdom. Držte sa používania kvalitných nabíjacích kociek, aby ste zaistili bezpečnosť svojho telefónu.

Pre používateľov iPhonov, ktorí neplánujú hneď upgrade, no stále potrebujú nové nabíjačky, je bezdrôtové nabíjanie cenovo výhodnou alternatívou. Mandát EÚ sa vzťahuje iba na káblové pripojenia, takže zariadenia na bezdrôtové nabíjanie, ako je MagSafe od Apple alebo podložky a stojany na bezdrôtové nabíjanie, sa stále dajú použiť.

Celkovo by mal prechod na USB-C so správnym káblom a nabíjacou kockou priniesť výhody ako rýchlejší prenos dát a zníženie počtu káblov potrebných pre rôzne zariadenia. Znamená to tiež menej káblov na cestovanie alebo dochádzanie, pretože USB-C sa stáva bežnejším štandardom nabíjania.

