Podľa popredného čínskeho akademika pomôžu digitálne meny Číne a jej spojencom dedolarizáciu. Huang Qicai, zástupca riaditeľa Fujianskej akadémie sociálnych vied, vyjadril tento názor v stanovisku pre Guangming Daily. Huang uviedol, že proces dedolarizácie sa už v rôznych krajinách začal a povedie k multipolarizácii svetovej meny, keďže sa štáty budú snažiť dištancovať sa od USD.

Huang verí, že digitálne fiaty, ako napríklad čínsky digitálny jüan, budú hrať úlohu v tomto dlhodobom procese. Naznačuje, že medzinárodné digitálne meny majú potenciál inovovať a prispieť k dedolarizácii. Keďže aplikácie digitálnych mien pokračujú vo vyspelosti, Huang navrhuje možnosť vzniku supersuverénnej „svetovej meny“, ktorá sa stane centrom medzinárodného systému menovej správy. Aj keď Huang výslovne neuvádza, že by túto úlohu mal plniť čínsky digitálny jüan, vo svojom článku spomína platobnú platformu BRICS, BRICS Pay.

BRICS Pay je pripravovaná decentralizovaná platforma digitálnych platieb. Huang poukazuje na to, že ak sa podarí vyriešiť problémy interoperability, digitálne meny centrálnej banky (CBDC) by sa mohli integrovať s BRICS Pay. Významný pokrok dosiahli najmä Čína, Rusko a Brazília so svojimi príslušnými projektmi digitálnej meny. Huang potvrdzuje, že CBDC by skutočne mohli prispieť k dedolarizácii prostredníctvom bilaterálnych alebo multilaterálnych cezhraničných transakcií uľahčených projektmi premostenia digitálnych mien.

Ďalším zásadným aspektom, ktorý Huang zdôrazňuje, je potreba prelomiť dominanciu bankového systému zasielania správ SWIFT, ktorý ovládajú Spojené štáty americké. Tvrdí, že je nevyhnutné, aby čínski spojenci energicky podporovali dedolarizáciu v kľúčových oblastiach, ako sú energetika a komodity. Huang naznačuje, že menové swapy a vyrovnanie s krajinami produkujúcimi komodity pomocou miestnych mien a jüanu postupne oslabujú puto medzi ropou a americkým dolárom.

Na záver, digitálne meny, najmä čínsky digitálny jüan, majú potenciál pomôcť v procese dedolarizácie. Podporou používania digitálnych fiatov a riešením problémov interoperability môžu štáty ako Čína a jej spojenci znížiť svoju závislosť od USD a podporiť multipolarizáciu svetovej meny.

Zdroje:

– XY/Adobe

– Fujian Academy of Social Sciences

– Guangming denne