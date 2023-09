EU Watchdogs žiada o spätnú väzbu k návrhu Microsoftu na prevzatie Activision Blizzard

By

Regulačné orgány Európskej únie požadujú informácie o revidovaných plánoch spoločnosti Microsoft na získanie súhlasu britských regulačných orgánov na akvizíciu Activision Blizzard v hodnote 69 miliárd USD. Európska komisia, ktorá už v máji dohode dala zelenú, žiada od herných spoločností spätnú väzbu, aby zistila, či by najnovší návrh Microsoftu pre britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy bol prokonkurenčný.

Zdroje oboznámené so záležitosťou uvádzajú, že cieľom navrhovaného nápravného opatrenia pre Spojené kráľovstvo je presvedčiť CMA, aby zvrátila svoje pôvodné veto transakcie. Podľa nového návrhu by spoločnosť Ubisoft Entertainment SA získala práva na distribúciu hier Activision. Tento opravný prostriedok by sa uplatňoval na celom svete okrem Európskeho hospodárskeho priestoru.

Európska komisia vyjadrila záujem pozorne sledovať vývoj v Spojenom kráľovstve a vyhodnotiť jeho potenciálny vplyv na prípad EÚ. Microsoft sa však k tomuto najnovšiemu vývoju zatiaľ nevyjadril.

Očakáva sa, že CMA prijme rozhodnutie o prevzatí do 18. októbra. Dozorné orgány EÚ pozorne sledujú situáciu a dodatočná spätná väzba od herných firiem bude hrať kľúčovú úlohu pri určovaní cesty vpred akvizíciou Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft.

Tento článok je založený na informáciách získaných z Bloomberg.