Štúdia zistila, že ľudia menej sebavedomí v priateľstvách s podporou AI

Nedávna štúdia akademikov z Ohio State University odhaľuje, že ľudia sa cítia menej sebavedomí vo svojich priateľstvách, keď zistia, že ich priatelia používali AI na písanie správ. Experiment zahŕňal 208 účastníkov, ktorí boli požiadaní, aby predstierali, že sú priatelia s fiktívnou osobou menom Taylor. Účastníci boli poučení, aby posielali správy Taylorovi a žiadali o podporu, radu alebo neformálnu konverzáciu o rôznych scenároch.

Po obdržaní odpovedí od Taylora boli účastníci rozdelení do troch rovnakých skupín, pričom každej skupine bolo poskytnuté iné vysvetlenie toho, ako Taylor zložil správy. Vysvetlenia zahŕňali, že Taylor nepoužíva žiadnu pomoc, Taylor používa AI alebo Taylor získava pomoc od iného človeka. Účastníci sa potom pýtali na ich pocity voči Taylorovým metódam.

Zistenia naznačujú, že jednotlivci uprednostňujú, aby sa ich priatelia spoliehali výlučne na svoje vlastné úsilie a nepoužívali žiadnu pomoc tretích strán, či už od AI alebo iného človeka. Účastníci vyjadrili menšiu spokojnosť a zvýšenú neistotu v súvislosti so stavom ich priateľstva, keď zistili, že AI sa podieľala na vytváraní správ. Podľa Bingjie Liu, hlavného autora štúdie, ľudia oceňujú úsilie investované do udržiavania priateľstva a vnímajú používanie AI ako skratky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vzťah.

Táto štúdia je v súlade s predchádzajúcim výskumom, ktorý ukazuje, že ľudia majú tendenciu menej myslieť na ostatných, ak používajú AI v textových konverzáciách kvôli nedostatku autentickosti. Zatiaľ čo nástroje na písanie AI sú čoraz bežnejšie v rôznych komunikačných aplikáciách, štúdia varuje pred ich používaním na komunikáciu s priateľmi. Liu varuje, že spoliehanie sa na AI v priateľstvách by mohlo vyvolať podozrenie a narušiť autentickosť a úprimnosť, ktoré sú kľúčové pre zdravé vzťahy.

Komplexné detaily štúdie a jej výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Social and Personal Relationships. Výskum zdôrazňuje dôležitosť skutočného úsilia a autentickosti pri udržiavaní silných a zmysluplných priateľstiev, pričom zdôrazňuje, že pohodlie by nemalo nahradiť úprimnú ľudskú interakciu.

