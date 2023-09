Noel Edmonds spozorovaný za pultom v Somerset Café

By

Noel Edmonds, známy svojou úlohou ako moderátor Deal or No Deal, bol nedávno spozorovaný vo Veľkej Británii s prekvapivou kariérnou zmenou. Televízna legenda zavítala do kaviarne Victoria Park Community Cafe vo Frome v Somerset, kde sa rozhodla podať pomocnú ruku a obslúžiť zákazníkov sama.

Kaviareň, ktorú prevádzkuje Cultivating Community a obsluhujú ju dobrovoľníci, zažila poriadny rozruch, keď sa objavil Noel. Dobrovoľníčka z kaviarne Sherry Anne Downes sa podelila o to, že zákazníci boli nadšení, že ho vidia, a Noel bol šťastne zaviazaný, keď sa spýtala, či chce ísť za pult.

Hoci sa zdalo, že Noel skúma potenciálnu zmenu kariéry, odmietol ponuku pravidelného koncertu v kaviarni. Dôvodom bola vzdialenosť medzi jeho súčasným bydliskom na Novom Zélande a vo Veľkej Británii. Noel a jeho manželka Liz sa presťahovali na Nový Zéland v roku 2019 a odvtedy získali rôzne nehnuteľnosti vrátane jednej s kaviarňou.

Noelov záujem o komunitnú kaviareň pramenil z jeho vlastnej skúsenosti s kaviarňou na Novom Zélande. S personálom sa bavil o ich založení a hovoril aj o svojich podnikoch.

Verí sa, že Noelovu návštevu Spojeného kráľovstva podnietilo narodenie dieťaťa jeho dcéry Alice. Údajne býva v Bude v Cornwalle, čo je blízko miesta, kde býva jeho dcéra. Noel má z predchádzajúceho manželstva štyri dcéry a v súčasnosti je od roku 2009 ženatý s Liz.

Zdroj: Somerset Live