XDefiant od Ubisoftu bol oneskorený po zamietnutí certifikácie PlayStation a Xbox

Pripravovaná hra od Ubisoftu, XDefiant, bola odložená kvôli problémom s certifikáciou PlayStation a Xbox. Výkonný producent hry, Mark Rubin, zdieľal s hráčmi aktualizáciu prostredníctvom blogového príspevku, v ktorom vysvetlil, že Ubisoft predložil hru na certifikáciu v júli. V polovici augusta však XDefiant získal výsledok „Neprešiel“.

Rubin priznal, že podcenili prácu potrebnú na dodržiavanie súladu a uviedol: „Ak by to prešlo, boli by sme schopní odoslať zásielku na konci augusta. Ale nestalo sa tak, a tak sme posledné tri až štyri týždne strávili odstraňovaním týchto problémov a prípravou na ďalšie podanie.“

Dobrou správou je, že XDefiant bude znova odoslaný prvým stranám za menej ako dva týždne, čo naznačuje možné vydanie v polovici až koncom septembra. Rubin však spomenul aj „pravdepodobný scenár“, v ktorom môže hra získať podmienené povolenie, čo bude mať za následok opravu Day One s konečnými opravami. To by posunulo dátum vydania na začiatok/polovicu októbra.

XDefiant, pôvodne predstavený v roku 2021 ako titul Tom Clancy, už v posledných mesiacoch prešiel niekoľkými beta verziami. Rubin vysvetlil, že dôvodom, prečo Ubisoft neoznámil pevný dátum vydania, je to, že beta testy považujú za skutočné testy, nielen za marketingové akcie. Cieľom je získať cennú spätnú väzbu a zabezpečiť vyleštený a príjemný herný zážitok.

Rubin uzavrel blogový príspevok zdôraznením, že dátum vydania bude čo najskôr, pretože usilovne pracujú na riešení problémov s dodržiavaním predpisov a na splnení požadovaných štandardov stanovených PlayStation a Xbox.

